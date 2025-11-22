مدني غزة يؤجل انتشال جثامين الضحايا بعد تلقي وعود دعم دولية

18 حجم الخط

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن تأجيل طواقمه عملية انتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض، بعد تلقي إشارات من منظمات دولية تعتزم تقديم الدعم اللازم.

وأوضح الدفاع المدني في غزة أنه تلقى وعودا من عدد من المنظمات بتوفير رافعات حديثة تساعد في انتشال جميع الجثامين من تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن التعرف على هوية الضحايا لا تزال معضلة حقيقية في ظل غياب مختبرات أو دعم دولي لفحص الجثامين والتعرف على هوياتهم.

وأشار إلى أن لديهم خطة لتوفير 20 رافعة للعملية، مع التأكيد على أنه لا يمكن تحديد المدة المطلوبة لاستكمال انتشال جميع الجثامين بسبب حجم الكارثة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

هذا وشهدت غزة موجة غارات إسرائيلية جديدة، وقعت بعد يومين فقط من تصويت مجلس الأمن، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين وفق مصادر طبية فلسطينية.

واعتبرت حركة "حماس" هذه الضربات الأعنف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، مشيرة إلى أن أكثر من 300 فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين.

في حين تقدمت قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تواجه فيه الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين الوصول إلى المصابين في تلك المناطق والقريبة منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.