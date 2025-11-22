السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مدني غزة يؤجل انتشال جثامين الضحايا بعد تلقي وعود دعم دولية

غزة
غزة
18 حجم الخط

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عن تأجيل طواقمه عملية انتشال جثامين القتلى من تحت الأنقاض، بعد تلقي إشارات من منظمات دولية تعتزم تقديم الدعم اللازم.

وأوضح الدفاع المدني في غزة أنه تلقى وعودا من عدد من المنظمات بتوفير رافعات حديثة تساعد في انتشال جميع الجثامين من تحت الأنقاض، مشيرا إلى أن التعرف على هوية الضحايا لا تزال معضلة حقيقية في ظل غياب مختبرات أو دعم دولي لفحص الجثامين والتعرف على هوياتهم.

وأشار إلى أن لديهم خطة لتوفير 20 رافعة للعملية، مع التأكيد على أنه لا يمكن تحديد المدة المطلوبة لاستكمال انتشال جميع الجثامين بسبب حجم الكارثة وصعوبة الوصول إلى بعض المناطق.

هذا وشهدت غزة موجة غارات إسرائيلية جديدة، وقعت بعد يومين فقط من تصويت مجلس الأمن، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين  وفق مصادر طبية فلسطينية.

واعتبرت حركة "حماس" هذه الضربات الأعنف منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، مشيرة إلى أن أكثر من 300 فلسطيني قتلوا منذ ذلك الحين.

في حين تقدمت قوات الجيش الإسرائيلي إلى ما بعد الخط الأصفر في حيي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، في وقت تواجه فيه الطواقم الطبية والدفاع المدني صعوبات كبيرة في انتشال الجثامين الوصول إلى المصابين في تلك المناطق والقريبة منها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مدني غزة جثامين الضحايا انتشال جثامين الضحايا غزة قطاع غزة

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads