أردوغان: استمرار اتفاق غزة ضرورة وحماس ملتزمة بتعهداتها

18 حجم الخط

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة ضرورة عاجلة، محذرًا من أن أي تصعيد جديد سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

حماس ملتزمة رغم الاستفزازات الإسرائيلية المستمرة

وقال أردوغان إن حركة حماس متمسكة بالتزاماتها المتعلقة بوقف إطلاق النار، رغم ما وصفه بـ"الاستفزازات المستمرة" من حكومة بنيامين نتنياهو، والتي قد تهدد الجهود الدولية لتمديد التهدئة.

انتقاد لسياسات الحكومة الإسرائيلية

وأشار الرئيس التركي إلى أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية الحالية "لا تساعد على بناء الثقة"، مؤكدًا أن استمرار الخروقات قد يدفع الأوضاع نحو مرحلة أكثر خطورة.

دعوة دولية لحماية المسار الدبلوماسي

ودعا أردوغان المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط فعّالة لحماية اتفاق وقف إطلاق النار، وتوفير بيئة مناسبة لإطلاق مسار سياسي يضمن حقوق الفلسطينيين ويمنع تكرار المواجهات مستقبلًا.



في وقت سابق، طالبت حركة حماس في بيان صادر عنها بوجود قوة حفظ سلام دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة.

ومن جانبه أكد المتحدث باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن التعديلات والمحاور في مشروع القرار الأمريكي لم تخدم استقرار الوضع في قطاع غزة، مؤكدًا أن القرار الحالي لا يحقق الحماية اللازمة لسكان القطاع.

مطالب بحماية حقوق الشعب الفلسطيني



وقال قاسم في تصريحات تليفزيونية: "نريد قرارًا من مجلس الأمن يحمي حق شعبنا في تقرير المصير ويمنع الحرب على قطاع غزة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.