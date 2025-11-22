إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة

18 حجم الخط

أصيب فلسطينيان بنيران جيش الاحتلال خارج الخط الأصفر شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، بحسب ما أفاد مستشفى شهداء الأقصى.

إصابة بنيران الاحتلال شمالي قطاع غزة

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بإصابة فلسطيني بنيران جيش الاحتلال وراء الخط الأصفر شرقي مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وفي الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت النائب جمال الطيراوي وعددًا من أبنائه، خلال اقتحام مدينة نابلس، ليل الجمعة.

وذكرت المصادر أن القوات الإسرائيلية داهمت منزل النائب جمال الطيراوي، بعد انتشارها في شارع القدس شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، خلال محاصرة أحد المنازل؛ ما أدى إلى إصابة شاب واعتقاله، فيما اقتحمت عدة آليات عسكرية منطقة "رفيديا" وشارع "الأكاديمية" في مدينة نابلس.

