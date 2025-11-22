تناولوا بطاطا ودواجن فاسدة، إصابة أسرة كاملة بتسمم غذائي في الفيوم

18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الفيوم، بحالة تسمم غذائي، بسبب تناول وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم في قرية اللاهون، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لإجراء غسيل معدة، وتم تقديم الإسعافات الأولية، وما زالوا تحت الملاحظة الطبية.

وجبة بطاطا ودجاج فاسدة

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة بقرية اللاهون، بدائرة المركز، بحالة تسمم غذائي بعد تناول وجبة طعام فاسدة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين أن المصابين تناولوا وجبة من البطاطا والدجاج الفاسد، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتم إجراء الاسعافات اللازمة لهم.

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

