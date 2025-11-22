السبت 22 نوفمبر 2025
محافظات

تناولوا بطاطا ودواجن فاسدة، إصابة أسرة كاملة بتسمم غذائي في الفيوم

مستشفي الفيوم العام،
أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة الفيوم، بحالة تسمم غذائي، بسبب تناول وجبة غذائية فاسدة بمنزلهم في قرية اللاهون،  وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، لإجراء غسيل معدة، وتم تقديم الإسعافات الأولية، وما زالوا تحت الملاحظة الطبية.

وجبة بطاطا ودجاج فاسدة

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة  بقرية اللاهون، بدائرة المركز، بحالة تسمم غذائي بعد تناول وجبة  طعام فاسدة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان البلاغ وتبين أن المصابين تناولوا وجبة من البطاطا والدجاج الفاسد، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتم إجراء الاسعافات اللازمة لهم.

فرحان بمرشح مجلس النواب، حبس شخص أطلق أعيرة نارية في الفيوم 15 يوما

مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بمركز شرطة الفيوم، وأحيل الي النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

الجريدة الرسمية