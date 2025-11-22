السبت 22 نوفمبر 2025
محافظات

بسبب خلافات الجيرة، إصابة شخصين في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
تمكنت  الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عائلتين بقرية تطون، بمركز إطسا، وأسفرت عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفي اطسا المركزي، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

خلافات الجيرة تشعل الغيرة

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، قد تلقت بلاغا، بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية تطون، بمركز اطسا، ويوجد مصابين، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة، وتبين أنها نشبت بسبب خلافات الجيرة، وتم السيطرة على الطرفين وضبط طرفي المشاجرة، وتبين إصابة شخصين، تم نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف الي مستشفي اطسا المركزي، لتلقي العلاج.

وزير الإسكان ومحافظ الفيوم يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات "حياة كريمة"

فرحان بمرشح مجلس النواب، حبس شخص أطلق أعيرة نارية في الفيوم 15 يوما

وتحرر محضر بالواقعة بمركز إطسا، وأحيل إلى النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الجريدة الرسمية