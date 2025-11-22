السبت 22 نوفمبر 2025
الإعدام لزوجين بالشرقية دسَّا السم في كبسولة ودفنا ضحيتهما

جنايات الزقازيق،فيتو
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، زوجين بالإعدام شنقًا، فيما قضت بمعاقبة نجلهما بالسجن لمدة سنة واحدة، بعد إدانتهما بالاشتراك في قتل عامل ودفنه للتخلص منه، إثر خلافات سابقة بينهم في نطاق مركز الحسينية.

جنايات الزقازيق تؤيد إعدام قاتل الطفلة جنى لسرقة قرطها الذهبي

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المتهمين باستدراج المجني عليه إلى محل سكنهما، بنطاق محافظة الشرقية بعد أن بيتا النية وعقدوا العزم على قتله، حيث أعد المتهم الأول كبسولة طبية تحتوي على مادة سامة، وقدموها له على أنها منشط، فقام بتناولها.

دفنه والتخلص من جثته

 وعلى إثر ذلك، سقط المجني عليه فاقدًا الوعي، ليقوم المتهم الأول بمعاونة نجله بنقله ودفنه للتخلص من جثته، وذلك على النحو الثابت في التحقيقات.

تقارير الأدلة الجنائية وأقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة

وثبت من تقارير الأدلة الجنائية وأقوال الشهود وتحقيقات النيابة العامة، تورط الزوجين ونجلهما في ارتكاب الجريمة مع سبق الإصرار، ليتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للزوجين، ومعاقبة الابن بالسجن لمدة عام واحد.

الاعدام شنقا لزوجين بالشرقية جنايات الزقازيق حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

