5 بيانات مطلوبة لإتمام التحويلات الدولية في البنك الزراعي

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن البيانات اللازمة لإتمام التحويلات الدولية عبر فروع البنك.

وقال مسؤولو البنك الزراعي: إنه لتحويل أموال العملاء من حساب لحساب - فقط يتوجب عليهم استيفاء البيانات التالية للمرسل حسب العملة:

اسم الشركة أو إسم المستفيد كاملًا (المرسل إليه).

رقم حساب المستفيد عند البنك الزراعي المصري.

اسم الفرع / بنك القرية المتواجد به حساب المستفيد.

كود سويفت البنك الزراعى المصرى BDACEGCAXXX.

إسم وعنوان البنك المراسل للبنك الزراعي المصري حسب العملة.

ومن جانب آخر قال البنك: إنه في ما يخص التحويلات محليًّا في البنك الزراعي فهي كما يلي:

مميزات الخدمة :

إرسال واستقبال حوالات من أي بنك محلي يعمل في ج.م.ع لتصل خلال 24 ساعة.

لا يوجد حد أدنى ولا حد أعلى للحوالة.

المستندات المطلوبة من العميل لإرسال حوالات السويفت يجب توافر البيانات الآتية

اسم المستفيد بالكامل.

اسم البنك المستفيد والعنوان

كود السويفت

رقم حساب المستفيد.

الغرض من التحويل.

لاستقبال حوالات السويفت:

يجب توفر حساب جاري / توفير في البنك الزراعي المصري.

وقبل أيام قليلة التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، ضمن جولة لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك بمحافظات الدلتا، لتعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، واستعراض البرامج والمبادرات التمويلية التي يتيحها البنك لتمويل القطاع الزراعي، وتعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، وكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

