يبحث الكثيرون عن كيفية الحصول على رقم السويفت كود في المعاملات البنكية.

وتعد أسهل طريقة لمعرفة رمز السويفت كود هو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك حيث توفر كل البنوك الآن هذه الخدمة على موقعها الرسمى ويمكن للعملاء الوصول لها إما من خلال صفحة خريطة الفروع أو من خلال خدمة الرد الآلي التي توفرها بعض البنوك أو يمكن التحدث مباشرة مع خدمة العملاء.

يعتبر نظام (سويفت SWIFT) بديلًا متطورًا للتلكس، ويغطي جميع المراسلات المتعلقة بالمعاملات المالية والبنكية التي تتم بين البنوك والمؤسسات المالية، حيث يوفر النظام الحماية والسرعة الكاملة لمثل هذه المعاملات ومتابعة تسليمها للجهات المعنية.

أهم مزايا نظام السويفت (SWIFT)

سرعة إنجاز التحويلات المالية ووصولها إلى المستفيدين.

توفير عنصر الأمان.

أقل تكلفة بالنسبة للبنوك من أساليب التحويل الأخرى.

النظام يعمل على مدار 24 ساعة.

وخلال مايو من العام 2020 أعلن البنك المركزي المصري التسجيل في هيئة سويف العالمية للاتصالات المالية بين البنوك (سويفت) لتطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN طبقًا لاعتماد المنظمة الدولية للمعايير ISO لتصبح مصر الدولة رقم 77 التي تطبق هذا النظام.

وتصبح ضمن الدول الملتزمة بالمعايير الدولية لتنفيذ التحويلات المالية.

وقالت أماني شمس الدين وكيل محافظ البنك المركزي المصري آنذاك لقطاع العمليات المصرفية في تصريحات آنذاك إن رقم الحساب الدولي IBAN هو اختصار لمصطلح International Bank Account Number وتم العمل به في البداية من قبل دول الاتحاد الأوروبي لتيسير المعاملات المالية والتحويلات بداخل دول الاتحاد الأوروبي قبل ان تعتمده المنظمة الدولية للمعايير ISO.

وأضافت أن عدة دول أخرى طبقت نظام الرقم الحساب المصرفي الدولي من بينها دول عربية مثل الإمارات والأردن والكويت. وأوضحت أن الـ IBAN يعمل على تسهيل معالجة العمليات المالية والتحويلات بشكل أسرع وأدق مما يحد من تقليل أخطاء النسخ وتفادي التأخير فى تنفيذ المدفوعات، ويتألف من عدد معين من الأرقام في كل دولة بحيث يتكون من رقم الحساب الحالي للعميل وارقام تشير لرموز معينة مثل رمز الدولة ورقم تحقق وكود للبنك والفرع الخاص بالعميل وطبيعة الحساب ويكون للعميل رقم IBAN لكل حساب فرعى يمتلكه.

وأشارت وكيل محافظ البنك المركزي في ذلك الوقت إلى أن رقم الـ IBAN لعملاء البنوك في مصر يتكون من 29 رقمًا متضمنة معلومات التوجيه الأساسية للمدفوعات الإلكترونية.

ونوهت أماني شمس الدين بأن البنك المركزي المصري نظم عدة ورش عمل مع جميع البنوك للاستعداد للتطبيق، كما أصدر توجيهاته للبنوك العاملة في مصر للبدء في استخدام الرقم المصرفي الدولي IBAN وإخطار عملائه تمهيدا لتعميم المنظومة.

ولفتت إلى أنه يمكن للعملاء الحصول علي رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بهم عن طريق التواصل مع البنوك الذين لديهم حسابات طرفهم وأكدت أن الرقم المصرفي الدولي لكل عميل بنكي سيزيد من دقة وفاعلية المعاملات المصرفية وسرعة تنفيذ التحويلات المالية الداخلية والخارجية بدقة ودون تدخل بشري مما يساهم فى الحفاظ على سرية المعلومات وكذا الحد من مخاطر التشغيل وكذلك تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.

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