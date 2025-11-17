الإثنين 17 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أنواع ومستندات بطاقات الائتمان في البنك الزراعي

البنك الزراعي، فيتو
البنك الزراعي، فيتو
18 حجم الخط

يتساءل عملاء البنك الزراعي عن أنواع بطاقات الائتمان المتاحة في الفروع.

ويصدر البنك الزراعي 4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتينيوم)
يمكن استخدام البطاقة فى السحب النقدى والمشتريات من خلال التجار 
فترة سماح للسداد تصل الى 57 يوم
يمكن للعميل سداد كامل المديونية دون احتساب فائدة او سداد الحد الادنى 5% من المديونية بشكل شهرى مع احتساب عائد مدين على المبلغ المتبقى.
وتشمل قائمة الاوراق المطلوبة مايلي:
مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.
إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.
بطاقة الرقم القومى السارية
كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة
بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية

 والبطاقة الائتمانية هي عبارة عد حد ائتمانى يمنح من جانب البنك تبدأ من ٥٠٠٠ جم  وتصل إلى مليون جم وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك أو بضمان مفردات المرتب أو الأعمال الحرة بكشف حساب بنكى أو بضمان الحيازة الزراعية
بيتم تحديد الحد الائتمانى للبطاقة بعد اجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.
ومن جانب آخر يستفسر العديد من عملاء البنك الزراعي حول إمكانية إصدار بطاقة ميزة دون فتح حساب بنكي.

وأوضح مسؤولون البنك الزراعي أنه ليس هناك إلزام على العملاء بفتح حساب للحصول على بطاقة ميزة في الفروع.

وتشمل خصائص بطاقة ميزة في فروع البنك الزراعي مايلي:

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحيازة الزراعية البنك الزراعي البطاقة الائتمانية السحب النقدي بطاقة الائتمان بطاقة الحيازة بطاقات الائتمان بطاقة الرقم القومى عملاء البنك الزراعي

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

النرويج تهزم إيطاليا وتصعد لكأس العالم 2026

عباقرة ولكن مجهولون.. ابن جُرَيْج، "إمام الحجاز وفقيه أهل مكة"

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

بعد تعرضه لوعكة مفاجئة، تطورات الحالة الصحية لـ عمر خيرت

200 ألف جنيه جدية حجز، أسعار شقق ديارنا بالمدن الجديدة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين وأبرزها منتخب مصر ضد كاب فيردي

الهيئة الوطنية للانتخابات: الإشراف القضائي وتنقية قاعدة الناخبين أبرز ضمانات نزاهة الانتخابات

خدمات

المزيد

أنواع ومستندات بطاقات الائتمان في البنك الزراعي

ما هي فوائد حساب ميجا توفير في بنك القاهرة حاليا؟

ارتفاع البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 17 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية