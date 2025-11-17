أنواع ومستندات بطاقات الائتمان في البنك الزراعي

18 حجم الخط

يتساءل عملاء البنك الزراعي عن أنواع بطاقات الائتمان المتاحة في الفروع.

ويصدر البنك الزراعي 4 أنواع من البطاقات (ماستر كارد تيتانيوم-ماستر كارد بلاتينيوم- فيزا جولد - فيزا بلاتينيوم)

يمكن استخدام البطاقة فى السحب النقدى والمشتريات من خلال التجار

فترة سماح للسداد تصل الى 57 يوم

يمكن للعميل سداد كامل المديونية دون احتساب فائدة او سداد الحد الادنى 5% من المديونية بشكل شهرى مع احتساب عائد مدين على المبلغ المتبقى.

وتشمل قائمة الاوراق المطلوبة مايلي:

مفردات مرتب موضح بها الدخل الشهرى.

إيصال مرافق حديث كهرباء غاز مياة.

بطاقة الرقم القومى السارية

كشف حساب بنكى فى حالة الأعمال الحرة

بطاقة الحيازة فى حالة إصدار البطاقة بضمان الحيازة الزراعية



والبطاقة الائتمانية هي عبارة عد حد ائتمانى يمنح من جانب البنك تبدأ من ٥٠٠٠ جم وتصل إلى مليون جم وفقا للضمانة المقدمة من جانب العميل سواء كانت الضمانة عينية (شهادة أو وديعة) داخل البنك أو بضمان مفردات المرتب أو الأعمال الحرة بكشف حساب بنكى أو بضمان الحيازة الزراعية

بيتم تحديد الحد الائتمانى للبطاقة بعد اجراء الاستعلام والدراسة اللازمة على العميل.

ومن جانب آخر يستفسر العديد من عملاء البنك الزراعي حول إمكانية إصدار بطاقة ميزة دون فتح حساب بنكي.

وأوضح مسؤولون البنك الزراعي أنه ليس هناك إلزام على العملاء بفتح حساب للحصول على بطاقة ميزة في الفروع.

وتشمل خصائص بطاقة ميزة في فروع البنك الزراعي مايلي:

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.