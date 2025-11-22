السبت 22 نوفمبر 2025
أخبار مصر

التضامن: فريق عمل يتابع حجاج الجمعيات على مدار 24 ساعة بالسعودية

كشف أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المتقدمين لحج الجمعيات الاهلية لهذا الموسم أكثر من 36 ألفا و540 مواطنا ومواطنة منهم 29.7% من سن 60 إلى 80 عاما. 

وأكد أنه تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج، ويتم اختيار 12 الف حاج، وهي حصة حج الجمعيات الأهلية، التي خصصتها اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

واشار الي وجود العديد من اللجان وفريق عمل متكامل يعمل على مدار 24 ساعة خلال تواجد حجاج الجمعيات فى السعودية لتأدية مناسك الحج، كما تم توفير 76 أتوبيسا لتوفيج حجاج الجمعيات العام الماضى.

وتعقد وزارة التضامن  الاجتماعي بعد قليل، القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث سيتم إعلان النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية. 

الجريدة الرسمية