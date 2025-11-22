السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التضامن: انخفاض أسعار حج الجمعيات الأهلية عن العام الماضي

حج الجمعيات الأهلية،
حج الجمعيات الأهلية، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلن أيمن عبد الموجود  الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج  لموسم 1447هـ- 2026 م. 

وأكد عبد الموجود أن أسعار الحج هذا العام بالنسبة للمستويين الثاني والثالث انخفضت مقارنة بالعام الماضى حيث تحدد سعر المستوى الثاني بمبلغ 262 ألف جنيه بدلا من 268 ألفا العام الماضى والمستوى الثالث بمبلغ 228 ألف جنيه بدلا من 240 ألفا العام الماضي، بينما بلغ المستوى الأول 415 ألف جنيه هذا العام، مشيرة إلى أن هذه الأسعار غير شاملة تذاكر الطيران.

جاء خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار حج الجمعيات اسعار برامج الحج الجمعيات الأهلية التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن

مواد متعلقة

التضامن: إعلان نتيجة قرعة الجمعيات عبر بوابة الحج الموحدة

اليوم، إعلان نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

الأكثر قراءة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

لامين يامال يقود تشكيل برشلونة أمام أتليتك بلباو في الدوري الإسباني

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية