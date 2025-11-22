التضامن: انخفاض أسعار حج الجمعيات الأهلية عن العام الماضي

18 حجم الخط

أعلن أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أنه تم اعتماد أسعار برامج الحج لموسم 1447هـ- 2026 م.

وأكد عبد الموجود أن أسعار الحج هذا العام بالنسبة للمستويين الثاني والثالث انخفضت مقارنة بالعام الماضى حيث تحدد سعر المستوى الثاني بمبلغ 262 ألف جنيه بدلا من 268 ألفا العام الماضى والمستوى الثالث بمبلغ 228 ألف جنيه بدلا من 240 ألفا العام الماضي، بينما بلغ المستوى الأول 415 ألف جنيه هذا العام، مشيرة إلى أن هذه الأسعار غير شاملة تذاكر الطيران.

جاء خلال فعاليات إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م بوزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن.

