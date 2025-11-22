أغنية إيطالية عن مصر تثير جدلًا واسعًا، وتوت عنخ أمون يتصدر التريند (فيديو)

18 حجم الخط

أغنية توت عنخ آمون، تصدرت الأغنية الإيطالية "توت عنخ آمون"، التريند، حيث عبر الإيطاليون فيها عن إعجابهم بالحضارة المصرية القديمة، وخاصة صاحب القناع الذهبي الملك "توت عنخ أمون"، الذي كان صغيرًا في سنه لكنه تربع على عرش مصر، وتم اكتشاف مقبرته في بداية القرن الماضي، ولا تزال حياته سرًا لم يكتشف بعد.

أغنية إيطالية عن مصر تثير الجدل

الأغنية الإيطالية عن الملك المصري الصغير توت عنخ آمون، أثارت ردود أفعال وجدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن الحضارة المصرية القديمة لا تزال تستهوي الشعوب وتسيطر على أفكارهم، وخاصة الملك الصغير توت عنخ آمون، الذي تصدر قناعه الذهبي احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أقيم في بداية شهر نوفمبر الجاري.



وتقول كلمات الأغنية الإيطالية: "توت عنخ أمون.. الملك الطفل، في وادي النيل، قدر عظيم، كان في العاشرة على عرش مصر.. قناع من الذهب.. لغز مكتوب.. ابن إخناتون، تعود الشمس إليه، والفراعنة القدماء يستعدون كلماتها، توت عنخ آمون".

مصر في قلب العالم بأغنية توت عنخ آمون

ويكمل الإيطاليون الأغنية فيقولون: "توت عنخ آمون يرقد في الصمت، لكن اسمه أغنية، توت عنخ أمون من الصحراء للعالم، رؤية أبدية.. هوارد كارتر وجده عام 1922، القبر هناك وكنوز تتلألأ. أختام سليمة.. ينهض التاريخ بين الذهب والوجوه المرسومة، قصيرة حياته، لكن شهرته امتدت طويلًا، وفي قلب النيل تتردد الحكاية.. توت عنخ آمون".

وعلق النشطاء على الأغنية الإيطالية عن الملك المصري الصغير قائلين: "أغنية الملك توت من إيطاليا دليل على أن مصر في قلب العالم وتستعيد مكانة حضارتنا.. اغنية الملك توت".

أغنية إيطالية لتوت عنخ آمون تتصدر التريند، فيتو



وقال البلوجر توفيق طلعت: "أغنية توت عنخ آمون الإيطالية دليل واضح أن العالم لا يزال منبهر بالحضارة المصرية، التي لا تزال تؤثر في العالم وتبهرهم بأسرارها".

أما البلوجر أحمد عادل فعلق قائلًا: "أباجورة الملك توت عنخ آمون عمرها ٣٣٠٠ سنة ولسه لحد النهارده قادرة تبهر العالم! أول ما بتنور بتظهر عليها علامة مائية بصُورة الملك توت نفسه ومش غريب بعد كل ده إن الفنانين الإيطاليين يعملوا اغنية الملك توت منبهرين بعبقرية الملك توت وحضارتنا".

وقالت البلوجر رانيم ماجد: "إيطاليا بتقدم أغنية عن الملك توت وده دليل على تأثير مصر العالمي".



