مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير يروي أسرار قاعة توت عنخ آمون

كشف الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الترميم ونقل الآثار بـ المتحف المصري الكبير، في قاعة الملك توت عنخ آمون، أن مساحة القاعة تصل إلى 7500 متر مربع، وهي مجهزة بأحدث وسائل التكنولوجيا، بما يشمل الوسائط المتعددة، الجرافيك، بطاقات الشرح، ونظام تحكم بيئي في درجة الحرارة والرطوبة لضمان الحفاظ على القطع الأثرية.

القاعة تعرض أكثر من 5000 قطعة أثرية تحت سقف واحد

أوضح زيدان خلال حديثه ببرنامج “الصورة” تقديم الإعلامية لميس الحديدي بقناة “النهار” أن القاعة تعرض أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية، وأن مقبرة الملك توت عنخ آمون اكتُشفت عام 1922، لكن المصريين عرفوا عن الملك منذ عام 1909 حين عُثر على إناء من "الفاينس" مكتوب عليه اسم الملك توت عنخ آمون في المقبرة رقم 58.

وأشار إلى أن اكتشاف المقبرة جاء بعد رحلة بحث طويلة، عندما وضع الطفل حسين عبد الرسول جرة الماء للعمال فظهرت أول درجة في سلم المقبرة، ثم أخطر عالم الآثار الإنجليزي كارتر الذي أعلن لاحقًا عن أعظم اكتشاف في التاريخ.

آخر عجلة حربية للملك تُعرض بعد ترميم استمر 9 سنوات

وخلال الجولة، كشف زيدان أن القاعة تضم آخر عجلة حربية ركبها الملك توت عنخ آمون، وتم ترميمها على مدار 9 سنوات بأيدي مصرية بقيادة الدكتورة نادية لقمة. وأوضح أن العجلة تتوافق مع آخر حادث تعرض له الملك قبل وفاته، خصوصًا أنه كان يعاني من إصابة في قدمه ويستخدم عدة عصي للتكئ عليها، وأن العجلة وُجدت عليها بقايا جلد مما يعكس العناية الفائقة بالتفاصيل.

براعة المصري القديم في الحفاظ على مقتنياته

وأشار زيدان إلى أن المصري القديم أبدع في الحفاظ على مقتنياته داخل المقابر من خلال عملية "إحكام الغلق" لمنع تسرب الهواء ومنع تفاعل المقتنيات، سواء العضوية أو غير العضوية. وأكد أن المصري القديم كان يؤمن بأن هذه المقتنيات ستصاحبه في العالم الآخر، لذلك ابتكر تقنيات دقيقة للحفاظ عليها عبر العصور.

