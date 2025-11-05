حفيد مرقص باشا: جدي منع كارتر من سرقة آثار توت عنخ آمون (فيديو)

18 حجم الخط

روى الدكتور مرقص حنا، حفيد مرقص باشا حنا، تفاصيل إنقاذ جده لمقبرة توت عنخ آمون من السرقة وتهريبها لبريطانيا، قائلا: "جدي علم أن مكتشف مقبرة توت عنخ آمون، عالم المصريات هوارد كارتر، وضع قائمة بعدد من الآثار الموجودة في المقبرة لتهريبها عن طريق عدد من السياح".

وقال خلال لقائه ببرنامج "القاهرة اليوم": "جدي رفض خروج أي قطعة آثار من مقبرة توت عنخ آمون، وقال لكارتر، إزاي تعمل حاجة زي كدة، دي آثار مصر وملك مصر، وأمر بغلق المقبرة ومنع دخول أي شخص بدون تصريح رسمي منه".



وأضاف: "جدي طلب من كارتر تسجيل كل الآثار الموجودة داخل المقبرة في دفاتر تسجيل الآثار المصرية، تحت إشراف الشرطة في ذلك الوقت"، موضحا: “مقبرة توت عنخ آمون ملكية وهناك مادة في القانون تحظر منح مكتشفي الآثار أي قطعة من الآثار المكتشفة”.



وأوضح: "هوارد كارتر سافر للندن وشن حملة رأي عام ضد جدي، ولكن مرقص باشا رفض الانصياع لذلك، ومنع خروج قطعة آثار واحدة، من مقبرة توت عنخ آمون"، مضيفا: "كارتر كان يجلب السياح لزيارة الآثار التي كان يكتشفها ويقوم بمساعدتهم في تهريب الآثار المصرية للخارج، وكافة البعثات الأجنبية التي كانت تنقب عن الآثار تقوم بذلك في ذلك الوقت".



