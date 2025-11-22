السبت 22 نوفمبر 2025
رياضة

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح
يحتضن ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست، في الخامسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. 

واستعاد ليفربول قبل مواجهة نوتينجهام فورست  في الدوري الإنجليزي خدمات حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر بعدما غاب عن الملاعب لعدة أسابيع نتيجة الإصابة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كورتيس جونز، إبراهيما كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، جرافنبيرخ.

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح، سوبوسلاي، كودي جاكبو.

خط الهجوم: ألكسندر إيزاك. 

ويسعى ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح إلى تصحيح مساره في جدول الدوري الإنجليزي بعد خسارته في الجولة الماضية على يد مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد وتراجعه للمركز الثامن.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن نوتينجهام فورست لديه 9 نقاط حيث يحتل المركز التاسع عشر.

مواعيد الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي

السبت 22 نوفمبر 2025

بيرنلي ضد تشيلسي - 2:30 مساءً - ملعب تيرف مور
بورنموث ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - ملعب فيتاليتي
برايتون ضد برينتفورد - 5 مساءً - ملعب أميكس (فالمر)
فولهام ضد سندرلاند - 5 مساءً - ملعب كرافن كوتيج
ليفربول ضد نوتينجهام فورست - 5 مساءً - ملعب أنفيلد
وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - 5 مساءً - ملعب مولينيو
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساءً - سانت جيمس بارك

الأحد 23 نوفمبر 2025
ليدز يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً  - ملعب إيلاند رود
أرسنال ضد توتنهام هوتسبير- 6:30 مساءً  - ملعب الإمارات

الاثنين 24 نوفمبر 2025
مانشستر يونايتد - إيفرتون - 10 مساءً  - ملعب أولد ترافورد

