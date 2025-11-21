محمد صلاح يستعد لإنجاز جديد أمام نوتنجهام

18 حجم الخط

يحل نوتنجهام فورست ضيفًا على ليفربول، غدًا السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

إنجاز جديد لمحمد صلاح

وفي حال مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام نوتنجهام ستكون مباراته رقم 300 مع الريدز في البريميرليج ليصبح الملك المصري خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم من المشاركات في الدوري، لينضم إلى قائمة أساطير النادي التي تضم:

جيمي كاراجر – 508 مباراة ستيفن جيرارد – 504 مباريات جوردان هندرسون – 360 مباراة سامي هيبيا – 318 مباراة

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست.

ويسعى ليفربول لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية والتي كان آخرها بالسقوط أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

كما يسعي نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بتسع نقاط فقط من الابتعاد عن منطقة الخطر في جدول البريميرليج.

