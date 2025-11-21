الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد صلاح يستعد لإنجاز جديد أمام نوتنجهام

محمد صلاح
محمد صلاح
18 حجم الخط

يحل نوتنجهام فورست ضيفًا على ليفربول، غدًا السبت على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

إنجاز جديد لمحمد صلاح 

وفي حال مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمام نوتنجهام ستكون مباراته رقم 300 مع الريدز في البريميرليج ليصبح الملك المصري خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم من المشاركات في الدوري، لينضم إلى قائمة أساطير النادي التي تضم:

جيمي كاراجر – 508 مباراة ستيفن جيرارد – 504 مباريات جوردان هندرسون – 360 مباراة سامي هيبيا – 318 مباراة

موعد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز غدًا السبت الموافق 22 نوفمبر 2025 على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً  بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي 

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN Sports HD1  لنقل مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست.

ويسعى ليفربول لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية والتي كان آخرها بالسقوط أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، ليتراجع إلى المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

كما يسعي نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بتسع نقاط فقط من الابتعاد عن منطقة الخطر في جدول البريميرليج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإنجليزي الممتاز ستيفن جيرارد مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست مباريات مباراة ليفربول ونوتنجهام محمد صلاح مع ليفربول محمد صلاح

مواد متعلقة

إصابة غريبة لـ كول بالمر تبعده عن تشيلسي

مواجهات نارية في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

طريق الكونغو والعراق، الكشف عن نتائج قرعة الملحق العالمي لكأس العالم 2026

بسبب ترامب، منتخبان محرومان من الجماهير في كأس العالم 2026

مواعيد مباريات الملحق العالمي والأوروبي المؤهل لكأس العالم 2026

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية