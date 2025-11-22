موعد مباراة منتخب مصر في كأس العرب والقنوات الناقلة

18 حجم الخط

منتخب مصر، بدأ العد التنازلي على انطلاق بطولة كأس العرب للمنتخبات، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخبا عربيا.

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والفائز من مباراة موريتانيا ضد الكويت، المحدد لها يوم 25 نوفمبر الجاري على ملعب حمد بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة.

موعد أول مباراة لمصر في كأس العرب والقنوات الناقلة

وينتظر منتخب مصر الفريق الفائز من مباراة موريتانيا ضد الكويت، التي تقام بالعاصمة القطرية يوم 25 نوفمبر الجاري، وهو الذي سيكمل عقد المجموعة الثالثة (مجموعة مصر) في كأس العرب

وتقام مباراة مصر مع الفائز مع لقاء موريتانيا والكويت في افتتاح مواجهات المجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وتنقل شبكة بي إن سبورت المباراة على الهواء مباشرة، كما تنقلها شبكة قنوات الكاس القطرية أيضا.

منتخب الكويت، فيتو

موعد التجمع القادم لمنتخب مصر

وحدد الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة حلمي طولان يوم 25 نوفمبر الجاري، موعدا لتجمع الفريق بأحد فنادق القاهرة، في معسكر تدريبي لمدة 48 ساعة، على أن يغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم 28 نوفمبر الجاري، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب، القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – مصطفى شلبي – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف

