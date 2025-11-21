إصابة رجل من الحماية المدنية في حريق شقة سكنية ببرج بالمنصورة

18 حجم الخط

أصيب أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، في أعمال السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حي الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بإصابة شخص في حريق بشقة سكنية بمنطقة حي الجامعة شارع خالد بن الوليد، وأن الحريق بشقة بالدور السادس برج مكون 10 أدوار.

على الفور هرعت سيارتي اسعاف وقوة من رجال الحماية المدنية ومباحث قسم أول المنصورة وبدأت أعمال السيطرة لإخماد الحريق.

نتج عن الحريق إصابة رضا ع ع 44 سنة تمي الامديد امين شرطة من قوة حماية مدنية مصابا بجرح قطعى باليد اليمنى 2 سم وتم اسعافه ورفض النقل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

