الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة رجل من الحماية المدنية في حريق شقة سكنية ببرج بالمنصورة

الحماية المدنية،
الحماية المدنية، فيتو
18 حجم الخط

 أصيب أمين شرطة من قوة الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، في أعمال السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة حي الجامعة في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بإصابة شخص في حريق بشقة سكنية بمنطقة حي الجامعة شارع خالد بن الوليد، وأن الحريق بشقة بالدور السادس برج مكون 10 أدوار.

على الفور هرعت سيارتي اسعاف وقوة من رجال الحماية المدنية ومباحث قسم أول المنصورة وبدأت أعمال السيطرة لإخماد الحريق.

نتج عن الحريق إصابة رضا ع ع 44 سنة تمي الامديد امين شرطة من قوة حماية مدنية مصابا بجرح قطعى باليد اليمنى 2 سم وتم اسعافه ورفض النقل.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بالدقهلية الأجهزة الأمني الحماية المدنية ب النيابة العامة الحماية المدنية شرطة النجد ريق شقة سكنية رجال الحماية المدنية حريق شقه سكنيه حريق داخل شقة سكنية مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية محافظة الدقهلية مباحث قسم أول المنصورة لحماية المدنية

مواد متعلقة

مفاجأة طبية تكشف إمكانية إصابة الأطفال بالسكر من النوع الثاني

المشاط: 10% من الاستثمارات الحكومية مخصصة لتعزيز حقوق المرأة والطفل

فليك يتحدث عن العودة لـ "كامب نو"

يورتشيتش يلقي محاضرة فيديو للاعبي بيراميدز عن مواجهة ريفرز يونايتد

الأكثر قراءة

آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

غدا، ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة التزوير

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية