فليك يتحدث عن العودة لـ "كامب نو"

تحدث هانزي فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، عن مباراة أتلتيك بلباو، والعودة إلى كامب نو، وتدريب ميسي.

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "نحن جميعًا سعداء بالعودة إلى كامب نو، من الواضح أن الخصم قوي جدًا، إنه فريق يشارك في دوري أبطال أوروبا، ويتمتع بتشكيلة قوية، إنها فرصة جيدة جدًا لتقييم وضعنا الحالي".

وأضاف: "أعتقد أن لامين يامال، جاهز، لقد عمل بجدّ وأنا سعيد جدًا، لقد تعامل مع الموقف بشكل جيد".

وأشار إلى: "ماركوس راشفورد، يعاني من الحمى، لم يتمكن من التدرب أمس أو اليوم، أشك في مشاركته غدًا، الخبر السار هو عودة رافينيا، وأنا أُقدّر ما يُقدمه للفريق، إنها خطوة جيدة له، سيبدأ المباراة من مقاعد البدلاء".

ويلعب برشلونة غدًا السبت أمام أتلتيك بلباو على ملعب كامب نو، في الدوري الإسباني.

ويعود برشلونة إلى ملعب كامب نو بعد غيام لأكثر من عامين؛ بسبب الإصلاحات التي جرت في الملعب.

