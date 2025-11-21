نصائح مهمة لتكثيف الحواجب تغنى عن الميكروبليدنج

18 حجم الخط

تسعى الكثير من النساء للحصول على حواجب كثيفة وممتلئة لأنها تمنح الوجه مظهر أكثر جمالا وتناسقا، ومع انتشار تقنيات مثل الميكروبليدنج قد يلجأ البعض إليها سريعا، رغم أنها مكلفة وقد تسبب حساسية أو تهيج للبشرة.

وقبل التفكير في أي إجراء تجميلي دائم، يمكن تجربة مجموعة من الطرق الطبيعية الفعالة التي تحفز نمو شعر الحواجب وتزيد كثافته بمرور الوقت.

نصائح مهمة للحفاظ على شعر الحواجب

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إن هناك بعض النصائح الأساسية للحفاظ على صحة شعر الحواجب، منها:

التوقف عن نزع الشعر لفترة، ومن أهم خطوات تكثيف الحواجب، حيث امنحي شعر الحاجب فرصة للنمو دون نزع، زقد تحتاجين من 4 إلى 8 أسابيع حتى تلاحظي امتلاء أفضل، واستخدمي مقص فقط لتشذيب الشعيرات الطويلة بدلا من النتف.

التغذية السليمة، وصحة الشعر ترتبط ارتباط مباشر بالغذاء، لذا احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالحديد والزنك مثل السبانخ والعدس وتناول مصادر الأحماض الدهنية مثل السمك والمكسرات، وشرب كمية كافية من الماء يوميا.

تجنب المستحضرات الكحولية، مثل التونرات أو مزيلات المكياج التي تحتوي على كحول تسبب جفاف منطقة الحواجب، وهذا يضعف البصيلات ويبطئ نمو الشعر.

تكثيف الحواجب

وصفات طبيعية فعالة لتكثيف الحواجب

وأضافت نادية، أن هناك وصفات طبيعية فعالة لتكثيف الحواجب، منها:-

زيت الخروع، وهو الأكثر شهرة وفعالية، ويعد من أقوى الزيوت لنمو الشعر لأنه غني بفيتامين E وأحماض دهنية تعزز البصيلات، حيث ضعي قطرة من زيت الخروع على حاجبيك قبل النوم، ودلكي برفق لمدة دقيقة، واغسليه صباحا، والأفضل استخدامه 4 إلى 5 مرات أسبوعيا.

زيت اللوز الحلو، ويحتوي على المغنيسيوم والفيتامينات المهمة لنمو الشعر، استخدميه يوميا قبل النوم، ومناسب للبشرة الحساسة.

جل الصبار، يساعد على ترطيب المنطقة وتحفيز النمو بفضل إنزيماته الطبيعية، استخرجي جل الألوفيرا وادهنيه على الحاجبين، اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه.

زيت جوز الهند، وهو يقوي بصيلات الشعر ويحميها من التكسر، ضعيه يوميا لمدة شهر للحصول على نتائج ملحوظة.

بذور الحلبة، ولها تأثير قوي في إنبات الشعر، انقعي ملعقة من بذور الحلبة في ماء دافئ لليلة، واطحنيها لتحصلي على معجون، وضعيه على الحاجبين لمدة 30 دقيقة مرتين أسبوعيا.

عصير البصل، حيث يحتوي على الكبريت الذي يساعد على تقوية الشعر، فقط ادهني بعض قطرات من عصير البصل على حاجبيك لمدة 15 دقيقة، واغسليه جيدا للتخلص من الرائحة.

عادات يومية تزيد من كثافة الحواجب

وتابعت أن هناك عادات يومية تزيد من كثافة الحواجب، منها:

تدليك منطقة الحواجب، وتحفيز الدورة الدموية يزيد من وصول الغذاء للبصيلات.

دلكي الحاجبين 2 إلى 3 دقائق يوميا بزيت أو بدون.

استخدام سيروم حواجب طبيعي، يمكنك تحضير سيروم من زيت خروع وزيت جوز الهند وفيتامين E يوضع يوميا قبل النوم.

تقليل استخدام المكياج الثقيل، وقلم الحواجب الثقيل أو الجل يمكن أن يسد المسام ويعيق نمو الشعر.

ممارسة أنماط نوم صحية، والنوم على الجانب قد يضغط على حاجب واحد باستمرار ويقلل كثافته، وحاولي النوم على الظهر أغلب الوقت.

