القرنفل المحروق لحواجب كثيفة وطويلة ومميزة

العناية بالحواجب من الأمور التى تحرص الفتيات عليها للحصول على حواجب جميلة ومميزة، ومن المشكلات التى تواجه الفتيات عادة هى قلة شعر الحواجب وضعفها.

ما يؤثر بشمل سلبي على مظهرهن وجمالهن وهو ما يزعجهن كثيرا، لذا تحرص الفتيات على اتباع الوصفات الطبيعية التى تغذي الحواجب وتزيد من كثافتها.

وصفة طبيعية لتكثيف الحواجب

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتكثيف شعر الحواجب ويمكن أيضا تطبيقها على الشعر.

المكونات:-

قرنفل

الطريقة:-

نحضر القرنفل ونحرق رأسه بالكبريت أو على البوتجاز.

بعد أن يبرد تماما نمرره على الحواجب فى اتجاه واحد حيث يترك لونا داكنا.

نطبق الوصفة فى المساء ونغسل الحواجب فى الصباح الباكر.

نكرر الوصفة مرة واحدة يوميا للحصول على أفضل النتائج.

القرنفل المحروق لحواجب كثيفة وطويلة، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشاكل الشعر ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت:

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زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

والتغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير؛ مما يساعد في صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسيله مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميا بالزيوت المغذية.

ويأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.