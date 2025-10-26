طرق بسيطة تساعد في تكثيف وإطالة الرموش

تكثيف وإطالة الرموش من أكثر الأمور التي تهتم بها الفتيات، فهي تضفي جمالا خاصا على العيون وتبرز ملامح الوجه بطريقة جذابة.

والرموش الطويلة والكثيفة لا تمنح المظهر فقط، بل تلعب أيضا دور في حماية العين من الغبار والجزيئات الدقيقة.

ومع أن بعض الفتيات يلجأن إلى الرموش الصناعية أو الماسكارا لتحقيق هذا التأثير، إلا أن الطرق الطبيعية تعتبر أكثر أمان وفعالية على المدى الطويل.

أسباب ضعف وتساقط الرموش

وتقول دعاء محمد خبيرة التجميل، إن من الأسباب التى تؤدى إلى ضعف الرموش وتساقطها:-

استخدام مستحضرات التجميل الرديئة مثل الماسكارا التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

عدم إزالة المكياج قبل النوم مما يؤدي إلى انسداد بصيلات الرموش وتساقطها.

فرك العينين بقوة أثناء التنظيف أو بسبب الحكة.

سوء التغذية ونقص الفيتامينات والمعادن المهمة لنمو الشعر.

الإجهاد والتوتر اللذان يؤثران بشكل عام على صحة الشعر والبشرة.

تكثيف وإطالة الرموش

طرق طبيعية لتكثيف وإطالة الرموش

وأضافت دعاء، أن هناك طرق طبيعية تعمل على تكثيف وإطالة الرموش، منها:-

أولا زيت الخروع

وهو من أشهر الزيوت التي تستخدم لنمو الشعر والرموش، فهو غني بالأحماض الدهنية التي تغذي البصيلات.

طريقة الاستخدام، بللي فرشاة ماسكارا نظيفة بالقليل من زيت الخروع ومرريها على الرموش قبل النوم يوميا.

اغسلي عينيك جيدا في الصباح لتجنب التهابات العين.

ثانيا زيت جوز الهند

يحتوي على فيتامينات E وK التي تساعد في تقوية الرموش ومنع تساقطها.

طريقة الاستخدام، ضعي نقطة صغيرة على أطراف أصابعك ودلكي الرموش بلطف كل ليلة.

ثالثا الفازلين الطبيعي

يساعد على ترطيب الرموش ومنحها مظهر كثيف وصحي.

طريقة الاستخدام، ضعي طبقة خفيفة جدا على الرموش قبل النوم باستخدام عود قطن.

رابعا زيت الزيتون

من الزيوت الغنية بمضادات الأكسدة التي تحفز نمو الشعر.

طريقة الاستخدام، استخدميه بنفس طريقة زيت الخروع مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

خامسا جل الصبار

يساعد جل الصبار على تغذية الرموش بعمق وتقويتها.

طريقة الاستخدام، امزجي ملعقة صغيرة من جل الصبار مع بضع قطرات من زيت الزيتون، وطبقي المزيج على الرموش ليلا.

سادسا الشاى الأخضر

تحفيز بصيلات الرموش على النمو ومنع تساقطها.

نضع ملعقة من الشاي الأخضر المنقوع والمبرد.

اغسلي الرموش بقطنة مبللة بالشاي الأخضر مرتين أسبوعيا.

نصائح مهمة للعناية بالرموش

وتابعت، أن هناك بعض النصائح للعناية بالرموش، منها:-

إزالة المكياج يوميا قبل النوم باستخدام مزيل لطيف خالى من الكحول.

تجنبي فرك العينين بقوة حتى لا تتكسر الرموش.

احرصي على التغذية الجيدة بتناول أطعمة غنية بالبيوتين والحديد والزنك مثل البيض والمكسرات والخضروات الورقية.

استخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة لتمشيط الرموش يوميا، فذلك يحفز الدورة الدموية في الجذور.

قللي من استخدام الرموش الصناعية لأنها قد تضعف الرموش الطبيعية مع الوقت.

احمي عينيك من الشمس والغبار بارتداء النظارات الشمسية عند الخروج.

