بسبب عدم نفاد التذاكر، الأهلي يناشد جماهيره لحضور مباراة الشبيبة غدا

جماهير الأهلي
جماهير الأهلي
ينتظر النادي الأهلي الحضور المكثف لجماهيره في مباراة الغد أمام شبيبة القبائل الجزائري، في أولى جولات دور المجموعات لدوري الأبطال. 

وحصل الأهلي على موافقة الجهات الأمنية للحضور الجماهيري بالسعة الكاملة؛ لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الجماهير؛ لمساندة الفريق في هذه المباراة التي تحظى باهتمام كبير، لاسيما أن تذاكر المباراة لم تنفد بعد.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

 تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل السادسة مساء الغد، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الجريدة الرسمية