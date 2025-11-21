ييس توروب يكشف موقف إمام عاشور وملف الإصابات في الأهلي قبل لقاء شبيبة القبائل

18 حجم الخط

أكد ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، جاهزية فريقه لخوض مواجهة الغد أمام شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أهمية التركيز وتحقيق انطلاقة قوية في البطولة القارية.

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “جايين بعد تحقيق انتصار والتتويج بلقب كأس السوبر. احتفلنا وقتًا قصيرًا، ومعظم لاعبي الفريق انضموا للمنتخب. أمس فقط كان أول يوم يكتمل فيه الفريق بعد انتهاء التوقف الدولي، ومن المهم أن نوجّه تركيزنا مرة أخرى نحو دوري أبطال إفريقيا، فهي بطولة مهمة جدًا بالنسبة لنا، وعلينا أن نركز على مباراة الغد على أرضنا”.

وأضاف المدير الفني: “طموحنا الفوز في كل المباريات، خصوصًا تلك التي نلعبها على ملعبنا. أتمنى من جماهير الأهلي أن تساندنا غدًا، فوجود أكبر عدد منهم يساعدنا على تحقيق نتيجة جيدة ويمنح اللاعبين دفعة كبيرة”.

وعن موقف إمام عاشور من المشاركة، أوضح توروب: “هو تدرب بشكل جيد خلال الأيام الماضية، وحالته البدنية تتحسن. المهم هو اختيار التوقيت المناسب لإشراكه”.

كما تحدث عن إمكانية منح الفرصة للعائدين من منتخب الناشئين، قائلًا: “لديك كل الحق، فقد عملت سابقًا مع لاعبين في مثل هذا العمر. أمس كانت أول مرة أقابل فيها حمزة عبد الكريم، وسبق أن شاهدت له بعض الفيديوهات. أعتقد أنه وقت مناسب لظهور مواهب هؤلاء اللاعبين والاستفادة منهم”.

وأوضح المدير الفني عدم انزعاجه من مواجهة الفرق التي تعتمد أسلوبًا دفاعيًا، قائلًا: “لا أرى أي مشكلة في ذلك. أجهز فريقي لمثل هذه المباريات، وطبيعي أن يلعب بعض المنافسين بشكل دفاعي أكثر. علينا أن نتحكم في الفرص وندافع بشكل جيد”.

وأضاف: “قدمنا أداءً مميزًا في بطولة السوبر. وأدرك تمامًا أن مشاركة اللاعب مع منتخب بلاده شرف كبير، وهي أيضًا فرصة لي للعمل مع اللاعبين الذين لم ينضموا للمنتخبات، ما يساعدنا على البناء على ما قمنا به في الأسابيع الماضية”.

وشدد توروب على أهمية المستقبل قائلًا: “لا أريد العيش على ما حدث في الماضي. نحتاج إلى التركيز على المستقبل وعلى البطولة الإفريقية. علينا الحفاظ على تركيزنا وتطوير أدائنا”.

وتابع: “قلت سابقًا إنني جئت هنا وأنا أعلم قيمة الأهلي والضغط الجماهيري والإعلامي ورغبة النادي في حصد الألقاب. هذا ما حفزني للحضور، وهدفي هو الفوز وتحقيق البطولات. كلما عملنا معًا أكثر سنحقق المزيد منها”.

واختتم حديثه بالحديث عن الجاهزية البدنية والغيابات: “نتابع كل لاعب مع منتخب بلاده ونعمل بالتنسيق مع المعد البدني لتحضيرهم، بينما نعمل بشكل مختلف مع اللاعبين الذين لم يشاركوا لرفع معدلاتهم البدنية. عندما وصلت لم يكن المعدل البدني للفريق جيدًا، وعملنا كثيرًا لتحسينه. أمس كان لدينا 25 لاعبًا و4 حراس في المران، وهذا يعني أننا لا نعاني من إصابات كثيرة، وكل اللاعبين جاهزون ويرغبون في المشاركة، مما يمنحنا راحة أكبر في عملية اختيار التشكيل”.

