رسالة تحذير من لاعب شبيبة القبائل قبل مواجهة الأهلي: طموحنا تصدر المجموعة

أكد أيمن محيوس لاعب شبيبة القبائل الجزائري صعوبة مباراة الأهلي غدا السبت فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

أضاف اللاعب فى المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: خضنا مباراتين أمام منتخب مصر الثاني المشارك فى كاس العرب وكانت تجربة قوية وحصلنا على خبرات التواجد فى أجواء مصر وتدربنا بقوة وأتمنى أن يحالفنا التوفيق فى مباراة الأهلي غدا.

وأوضح: “نطمح إلى التأهل كأول المجموعة وفى الصدارة وإن شاء الله نقدم مباراة كبيرة بغض النظر عن النتيجة ولماذا لا نفوز غدا”.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الساعة السادسة مساء الغد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

