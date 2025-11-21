الجمعة 21 نوفمبر 2025
رياضة

إصابة غريبة لـ كول بالمر تبعده عن تشيلسي

بالمر
بالمر
تلقّى تشيلسي ضربة موجعة قبل سلسلة من المباريات المهمة، بعدما أعلن مدربه إنزو ماريسكا غياب النجم الشاب كول بالمر عن مواجهة بيرنلي، إلى جانب مباراتي برشلونة وآرسنال المرتقبتين.

ضربة قوية لتشيلسي

وأكد ماريسكا أن بالمر تعرض لإصابة غير متوقعة في إصبع قدمه أثناء وجوده في منزله، ما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي عاجل للاعب، على أمل تجهيزه في أقرب وقت ممكن.

ويُعد غياب بالمر خسارة كبيرة للبلوز تشيلسي، خاصة أنه أحد أبرز عناصر الفريق الموسم الجاري وصاحب تأثير هجومي واضح.

 ومع ازدحام جدول المباريات، سيحتاج تشيلسي إلى إيجاد حلول سريعة لتعويض افتقاد نجمه الشاب خلال الفترة المقبلة.

