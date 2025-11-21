ضربت نصف الفريق، برشلونة ينجح في التغلب على موجة الإصابات المتكررة

18 حجم الخط

نجح نادي برشلونة في التصدى لموجة الإصابات التي ضربت الفريق في بداية الموسم.

وبحسب تقرير صحيفة "سبورت" الإسبانية، بالرغم من خوض اللاعبين لصيف مليء بالراحة وفترة إعداد كاملة قبل انطلاق الموسم، فقد مر أكثر من نصف تشكيلة الفريق عبر العيادة الطبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مع تسجيل 16 إصابة حتى الآن بين 15 لاعبًا.

تجدر الإشارة إلى أن إصابة مارك بيرنال تعود للموسم الماضي، لكنه غاب عن المباريات الثلاث الأولى قبل حصوله على التصريح الطبي.

أما اللاعبون الذين لم يتعرضوا لأي إصابة هذا الموسم فهم تشيزني، أراوخو، كوبارسي، جيرارد مارتين، كوندي، إريك جارسيا، راشفورد، وباردجي، مع ملاحظة أن راشفورد لم يتدرب مع الفريق أمس الخميس وغادر المدينة الرياضية مبكرًا اليوم.

واضطر المدرب الألماني هانز فليك لمنح لاعبين مثل بيدري وقت لعب أكثر مما كان يرغب، مما أدى إلى إصابة عضلية له، بينما عانى لامين يامال من آلام الحوض، وهو ما ظهر بوضوح أمام ريال مدريد، وقد تأثرت جميع خطوط الفريق بالغيابات، لكن أبرزها كان في وسط الملعب والهجوم، حيث اضطر فليك في الجولة الأخيرة لاستخدام لاعبي الوسط الهجومي "فيرمين وأولمو" لتعويض غياب كاسادو في اللحظة الأخيرة.

وبحسب تقرير صحيفة “سبورت”، فإن غياب ليفاندوفسكي ورافينيا أثرًا بوضوح على القوة الهجومية للفريق، وعلى الرغم من قدرة راشفورد على الحفاظ على مستوى جيد، إلا أن العمل الدفاعي الذي يقدمه رافينيا كان لا يمكن تعويضه.

