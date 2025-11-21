18 حجم الخط

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة قبل الجولة الـ 13.

وتعود عجلة مباريات الدوري الإسباني للدوران مرة أخرى اليوم الجمعة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري بمواجهات الجولة الثالثة عشرة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة الـ 13

1- ريال مدريد 31 نقطة

2- برشلونة 28 نقطة

3- فياريال 26 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة

5- ريال بيتيس 20 نقطة

6- إسبانيول 18 نقطة

7- أتلتيك بيلباو 17 نقطة

8- خيتافي 17 نقطة

9- إشبيلية 16 نقطة

10- ديبورتيفو ألافيس 15 نقطة

11- إلتشي 15 نقطة

12- رايو فاليكانو 15 نقطة

13- سيلتا فيجو 13 نقطة

14- ريال سوسييداد 13 نقطة

15- مايوركا 12 نقطة

16- أوساسونا 11 نقطة

17- فالنسيا 10 نقاط

18- جيرونا 10 نقاط

19- ليفانتي 9 نقاط

20- ريال أوفييدو 8 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني

مواعيد الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني

الجمعة 21 نوفمبر 2025

فالنسيا ضد ليفانتي - 10 مساءً - ملعب ميستايا

السبت 22 نوفمبر 2025

ديبورتيفو ألافيس ضد سيلتا فيجو - 3 مساءً - ملعب مينديزوروزا

برشلونة ضد أتلتيك بيلباو - 5:15 مساءً - ملعب سبوتيفاي كامب نو

أوساسونا ضد ريال سوسييداد - 7:30 مساءً - ملعب إل سادار

فياريال ضد ريال مايوركا - 10 مساءً - ملعب لا سيراميكا

الأحد 23 نوفمبر 2025

ريال أوفييدو ضد رايو فاييكانو - 3 مساءً - ملعب كارلوس تارتيري

ريال بيتيس ضد جيرونا - 5:15 مساءً - ملعب بينيتو فيامارين

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد - 7:30 مساءً - ملعب كوليسيوم

إلتشي ضد ريال مدريد - 10 مساءً - ملعب مانويل مارتينيز فاليرو

الاثنين 24 نوفمبر 2025

إسبانيول ضد إشبيلية - 10 مساءً - ملعب ار سي دي إسبانيول

