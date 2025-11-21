الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد وتشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القادسية بالدوري السعودي

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو
18 حجم الخط

يستضيف ملعب الإنماء بجدة، مباراة الأهلي والقادسية ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي ضد القادسية في الدوري السعودي


من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن، مساء اليوم عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب الإنماء.

القنوات الناقلة مباشر لـ مباراة الأهلي ضد القادسية والمعلق


ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية بث مباشر اليوم، عبر شبكة قنوات ثمانية، وبالتحديد على قناة ثمانية 1.

يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والقادسية المعلق الرياضي فهد العتيبي.

ويخوض أهلي جدة لقاء اليوم منتشيًا بانتصار الأخير قبل فترة التوقف الدولي أمام الاتحاد بديربي جدة.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يأتي القادسية رابعًا بجدول الترتيب  بفارق نقطة واحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية


حراسة المرمى إدوارد ميندي
الدفاع علي مجرشي - ديميرال - إيبانيز - بكر
الوسط أتانجانا - ميلوت - فرانك كيسييه
الهجوم إيفان توني - رياض محرز - جونزالفيز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الأهلي والقادسية الأهلي دوري السعودي دوري روشن فترة التوقف الدولى فهد العتيبي فرانك كيسي فرانك كيسييه

مواد متعلقة

وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة "سلامتك على الطريق"

تقارير تكشف موقف نجم بايرن ميونخ من الانضمام لتشيلسي

أندية أوروبا تتابع باهتمام لاعب نانت الفرنسي

الفيفا يستبعد سالم الدوسري من الظهور بالبوستر الدعائي لكأس العالم

قرار مفاجئ من الكاف بشأن حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي

ناديي القمة بالدوري التركي يخططان لضم نجمي برشلونة

اتحاد الكرة يوضح خطوات الحصول على تذاكر مونديال 2026

مانشستر سيتي يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد فودين

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل والهو" بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية