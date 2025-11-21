موعد وتشكيل الأهلي المتوقع لمباراة القادسية بالدوري السعودي

18 حجم الخط

يستضيف ملعب الإنماء بجدة، مباراة الأهلي والقادسية ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي موسم 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي ضد القادسية في الدوري السعودي



من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والقادسية في دوري روشن، مساء اليوم عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب الإنماء.

القنوات الناقلة مباشر لـ مباراة الأهلي ضد القادسية والمعلق



ويمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والقادسية بث مباشر اليوم، عبر شبكة قنوات ثمانية، وبالتحديد على قناة ثمانية 1.

يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي والقادسية المعلق الرياضي فهد العتيبي.

ويخوض أهلي جدة لقاء اليوم منتشيًا بانتصار الأخير قبل فترة التوقف الدولي أمام الاتحاد بديربي جدة.

ويحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 16 نقطة، بينما يأتي القادسية رابعًا بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية



حراسة المرمى إدوارد ميندي

الدفاع علي مجرشي - ديميرال - إيبانيز - بكر

الوسط أتانجانا - ميلوت - فرانك كيسييه

الهجوم إيفان توني - رياض محرز - جونزالفيز.

