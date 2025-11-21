موعد وتشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الرياض بالدوري السعودي

18 حجم الخط

يستأنف نادي اتحاد جدة مشواره في المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حين يستضيف فريق الرياض ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السعودي لموسم 2025-2026.

ويمر الاتحاد بفترة صعبة في الدوري بعدما خسر ديربي جدة أمام الأهلي قبل التوقف، ليكتفي بالمركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وتعد مباراة الرياض فرصة ثمينة للعودة إلى سكة الانتصارات، خصوصًا أن المدرب الجديد سيرجيو كونسيساو لم ينجح بعد في تحقيق أي فوز في الدوري، رغم النتائج المطمئنة التي حققها في دوري أبطال آسيا النخبة، إضافة إلى إطاحة النصر من بطولة كأس الملك.



موعد بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض



ويواجه نادي اتحاد جدة نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة دوري روشن السعودي 2025-2026، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

ومن المقرر أن ينطلق بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض اليوم، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض



ويمكن للمتابعين مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر لحظة بلحظة اليوم، عبر شبكة قنوات ثمانية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي 2025-2026.

وخصصت الشكبة قناة Thmanyah 1 HD، لنقل بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض، بجودة عالية.



وأسندت الشبكة مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي، إلى المذيع الرياضي مشاري القرني.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الرياض بالدوري السعودي



في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش

في خط الدفاع: أحمد الجليدان - سعد آل موسى - دانيو بيريرا - ماريو ميتاي

في خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي





