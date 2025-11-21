الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد وتشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الرياض بالدوري السعودي

الدوري السعودي
الدوري السعودي
18 حجم الخط

يستأنف نادي اتحاد جدة مشواره في المنافسات المحلية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، حين يستضيف فريق الرياض ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدوري السعودي لموسم 2025-2026.

ويمر الاتحاد بفترة صعبة في الدوري بعدما خسر ديربي جدة أمام الأهلي قبل التوقف، ليكتفي بالمركز الثامن برصيد 11 نقطة.

وتعد مباراة الرياض فرصة ثمينة للعودة إلى سكة الانتصارات، خصوصًا أن المدرب الجديد سيرجيو كونسيساو لم ينجح بعد في تحقيق أي فوز في الدوري، رغم النتائج المطمئنة التي حققها في دوري أبطال آسيا النخبة، إضافة إلى إطاحة النصر من بطولة كأس الملك.


موعد بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض


ويواجه نادي اتحاد جدة نظيره الرياض، مساء اليوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، في إطار منافسات الأسبوع التاسع من بطولة دوري روشن السعودي 2025-2026، وذلك على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

ومن المقرر أن ينطلق بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض اليوم، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض


ويمكن للمتابعين مشاهدة مباراة الاتحاد والرياض بث مباشر لحظة بلحظة اليوم، عبر شبكة قنوات ثمانية الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري السعودي 2025-2026.

وخصصت الشكبة قناة Thmanyah 1 HD، لنقل بث مباشر مباراة الاتحاد والرياض، بجودة عالية.


وأسندت الشبكة مهمة التعليق على أحداث مباراة الاتحاد والرياض في الدوري السعودي، إلى المذيع الرياضي مشاري القرني.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الرياض بالدوري السعودي 


في حراسة المرمى: بريدراج رايكوفيتش
في خط الدفاع: أحمد الجليدان - سعد آل موسى - دانيو بيريرا - ماريو ميتاي
في خط الوسط: نجولو كانتي - فابينيو - حسام عوار
في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي اتحاد جدة الأهلي الدوري السعودي 2025-2026 بطولة دوري روشن السعودي دوري روشن السعودي دوري روشن دوري أبطال آسيا مباراة الاتحاد والرياض مباريات الدوري السعودي نادي اتحاد جدة

مواد متعلقة

وزارة الشباب والرياضة تطلق مبادرة "سلامتك على الطريق"

تقارير تكشف موقف نجم بايرن ميونخ من الانضمام لتشيلسي

أندية أوروبا تتابع باهتمام لاعب نانت الفرنسي

الفيفا يستبعد سالم الدوسري من الظهور بالبوستر الدعائي لكأس العالم

قرار مفاجئ من الكاف بشأن حكام مباراة الأهلي والجيش الملكي

ناديي القمة بالدوري التركي يخططان لضم نجمي برشلونة

اتحاد الكرة يوضح خطوات الحصول على تذاكر مونديال 2026

مانشستر سيتي يبدأ مفاوضاته لتجديد عقد فودين

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل والهو" بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية