البطاقات المحددة للتقسيط في بنك مصر

كشف بنك مصر عن المنتجات المحددة التقسيط من البطاقات للعملاء.

وقال مسئولو بنك مصر إنه يمكن للعملاء استخدام بطاقات بنك مصر الائتمانية في التقسيط من Samsung حتى 18 شهرا بدون فوائد أو مصاريف إدارية ماعدا بطاقات (الشركات، قسطها، العربي، كنانة)

- التقسيط متاح من خلال الموقع الإلكتروني للتاجر

- الحد الأدنى للتقسيط 500 جم

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن كيفية إلغاء طلب قرض من خلال تطبيق Bm online.

وكشف مسئولو بنك مصر أنه يمكن للعملاء بالفعل إلغاء الطلب من خلال خدمة الإنترنت البنكي من خلال الموقع الرسمي

واختيار خدمة الانترنت البنكي.

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية استخدام خدمات محفظة البنك في سجن كارت الكهرباء باستخدام خاصية NFC.

وأوضح مسئولون بنك مصر أن خدمات المحفظة تشمل أيضا خطوات شحن كارت الكهرباء باستخدام خاصية الـ NFC.

وتشمل قائمة الخدمات التي يتم تقديمها عبر محفظة بنك مصر الكثير من العمليات المصرفية.

ولعل أبرز تلك الخدمات التي تقدمها محفظة بنك مصر للعملاء ما يلي:

قائمة خدمات محفظة بنك مصر

1- الإيداع والسحب من خلال أكثر من 9،000 ماكينة صراف آلي في مصر.

2- تحويل واستقبال الأموال من أي محفظة في مصر

3- ربط بطاقات بنك مصر (الخصم المباشر، الائتمان والدفع مقدما) بالمحفظة.

4- أسهل طريقة تدفع بيها

5- شحن رصيد الموبايل للعميل والغير

6- فواتير الموبايل للعميل والغير

7- فواتير الخط الأرضي للعميل والغير

8- فواتير المرافق العامة (الكهرباء، المياه، الغاز)

9-اشتراكات النقابات والأندية

10- تذاكر الطيران

11- فوري باي والشراء من خلال الـ QR Code

ومن جانب آخر يبحث الكثيرون عن كيفية الانضمام إلى خدمة كبار العملاء بنك مصر BMVIP Plus.

وأوضح مسئولو البنك أنه يمكن للعملاء اكتساب الانضمام لفئة العملاء BMVIP Plus وذلك من خلال الحفاظ على رصيد أدنى قدره 5,000,000 جنيه مصري (أو ما يعادلها في العملات الأجنبية) عبر جميع حساباتهم في بنك مصر

