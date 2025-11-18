نيابة المنزلة تنتهي من سماع أقوال الطفلة ضحية التنمر ووالدها، وتستكمل التحقيق

18 حجم الخط

استمعت نيابة المنزلة في محافظة الدقهلية لأقوال الطفلة ضحية واقعة للتنمر داخل أحدى المدارس، ومحاولتها إنهاء حياتها من شرفة فصل المدرسة، وتستكمل نيابة المنزلة التحقيقات مع باقي أطراف الواقعة.

أكد والد الطالبة، أنه تلقى اتصالًا من مكتب النائب العام للوقوف على تفاصيل الحادثة، وفتح التحقيق في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق ابنته، مشيرًا إلى أن التحقيق سيشمل جميع الأطراف المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

تدخل فوري من النائب العام لفتح تحقيق في الواقعة

وأوضح أن ابنته، البالغة من العمر 8 سنوات، تتعرض لتنمر وضغط نفسي قاسٍ داخل مدرستها بمحافظة الدقهلية؛ ما دفعها لمحاولة إنهاء حياتها بالقفز من شرفة الفصل هربًا من الإهانة اليومية التي كانت تتعرض لها.

التنمر اللفظي والبدني بطفلة داخل المدرسة

وقال والد الطفلة: إن ابنته تواجه منذ بداية العام الدراسي سيلًا من السخرية والتنمر بسبب لون بشرتها وشعرها المجعد وارتدائها نظارة طبية، مضيفًا أن الأمر تطور إلى الضرب وترويج اتهامات كاذبة بحقها ومحاولة عزلها عن باقي الأطفال.

وأضاف: “كانت بترجع البيت منهارة.. كل يوم بتسألني هي ليه مش مقبولة وسطهم”.

غياب تام لأي تدخل فعّال من إدارة المدرسة لحل الأزمة

وأشار إلى أن والدتها حاولت التدخل عبر جروب الماميز لحل المشكلة وديًا دون أي استجابة، بينما استمرت المضايقات داخل الفصل وسط غياب تام لأي تحرك فعّال من إدارة المدرسة رغم الشكاوى المتكررة.

وأضاف: "في كل مرة أروح المدرسة يردوا عليّ نفس الرد: مفيش عقوبات للأطفال، وكأن اللي بيحصل مش مؤذي لبنتي".

ولفت إلى أن ابنته حاولت القفز من شرفة الفصل قبل أن تتمكن المعلمة من إنقاذها في اللحظة الأخيرة، مؤكدًا: "مش قادر أستوعب اللي بيحصل والحالة اللي وصلت لها بنتي".

واختتم: “أنا عايز بنتي تحس إنها في أمان، وعايزين محاسبة وحماية حقيقية للأطفال قبل ما نفقد حد تاني”.

موقف تعليم الدقهلية

ومن جانبه، كشف محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تفاصيل واقعة تعرض تلميذة للتنمر والاعتداء من قبل زميلاتها داخل المدرسة، مما دفع الطفلة لمحاولة الانتحار من نافذة الفصل.

وقال الرشيدي إنه لم يتلق شكوى رسمية بشأن الواقعة، لكنه فور علمه بها كلف مدير الإدارة التعليمية بفحص الأمر.

وأوضح الرشيدي أن الطفلة التحقت بالمدرسة هذا العام قادمة من مدرسة أخرى، ووقعت بينها وبين زميلاتها بعض الخلافات الطفولية نتيجة صعوبة اندماجها معهم.



التعليم: حدث خلاف بين الأطفال وتدخلت المدرسة باستدعاء أولياء الأمور

وأضاف الرشيدي أن خلافًا نشب الأسبوع الماضي بين الطفلة واثنتين من زميلاتها، وتم استدعاء أولياء الأمور وتم حل المشكلة بالتراضي بينهم.

وكشف الرشيدي أن الطفلة قالت لزميلاتها في الفصل إنها تفكر في التخلص من حياتها بسبب شعورها بنفور زميلاتها، الأمر الذي أدى لتدخل المعلمة واستدعاء ولي أمرها الذي لم يحضر، مؤكدًا أن الطفلة لم تقدم على الانتحار.

وأكد الرشيدي أن الوزارة ستتدخل فورًا لاستدعاء جميع الأطراف وأولياء الأمور للتحقيق في الواقعة وحل الخلافات بين التلميذة وزميلاتها.

