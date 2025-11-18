الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات بدر

عبد الرؤوف الغيطي
عبد الرؤوف الغيطي
18 حجم الخط

تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطى  مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق بجولة، مدينة بدر برفقة المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ونواب رئيس الجهاز لمتابعة سير الأعمال الجارية بالمدينة، والوقوف على معدلات التنفيذ.

تحرك الوفد بين مواقع العمل بوتيرة سريعة شملت أعمال رفع الكفاءة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وتنفيذ المهام وفق الجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى أن المرحلة الحالية تتطلب دقة وسرعة في الأداء قائلًا نعمل على مدار الساعة لضمان وصول المرافق بأعلى كفاءة… ولن نسمح بأي تقصير أو تباطؤ في التنفيذ والعمل الميداني هو أساس النجاح الحقيقي 

كما شدد المهندس السيد أمين على أن المدينة تشهد نقلة كبيرة في أعمال المرافق والجاهزية الخدمية، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع التنفيذ يوميًا للتأكد من الالتزام الكامل بمعايير الجودة قائلًا العمل يسير بخطوات قوية تعكس حجم الجهد المبذول على الأرض.

 

وفي إطار التكامل بين قطاعات الجهاز صرح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق بأن أعمال الطرق بالمناطق الجاري تطويرها تتم طبقًا لأعلى المواصفات العالمية، مؤكدًا لن نسمح بأي نقطة ضعف في شبكة الطرق… ونسابق الزمن لإنهاء الأعمال بالشكل الذي يليق بمدينة بدر وتطورها السريع.
 

وأشار إلى التنسيق المستمر مع قطاع المرافق لضمان إنهاء الأعمال دون تعارض أو تأخير.

كما أوضح المهندس عاصم عزت نائب رئيس الجهاز للمرافق أن العمل جارٍ بمنظومة محكمة مع متابعة لحظية للموقف التنفيذي، مضيفًا نزيل أي معوقات فور ظهورها في الموقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجتمعات العمرانية المهندس عبد الرؤوف الغيطي هيئة المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة بدر رئيس هيئة المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

الهيئة الوطنية للانتخابات: الغاء الانتخابات في 19 دائرة انتخابية بـ 7 محافظات

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

الهبرد يواصل الارتفاع، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

"الوطنية للانتخابات" تعلن إلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر بمحافظات الجيزة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والإسكندرية والبحيرة

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة الطالبة حور، الأوقاف تحذر من خطورة ظاهرة التنمّر عبر السوشيال ميديا بالمدارس

توبيخ أهل النار، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الطور

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية