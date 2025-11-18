مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات بدر

18 حجم الخط

تفقد المهندس عبد الرؤوف الغيطى مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع المرافق بجولة، مدينة بدر برفقة المهندس السيد أمين رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ونواب رئيس الجهاز لمتابعة سير الأعمال الجارية بالمدينة، والوقوف على معدلات التنفيذ.

تحرك الوفد بين مواقع العمل بوتيرة سريعة شملت أعمال رفع الكفاءة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وتنفيذ المهام وفق الجدول الزمني المحدد.

وخلال الجولة أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطى أن المرحلة الحالية تتطلب دقة وسرعة في الأداء قائلًا نعمل على مدار الساعة لضمان وصول المرافق بأعلى كفاءة… ولن نسمح بأي تقصير أو تباطؤ في التنفيذ والعمل الميداني هو أساس النجاح الحقيقي

كما شدد المهندس السيد أمين على أن المدينة تشهد نقلة كبيرة في أعمال المرافق والجاهزية الخدمية، مشيرًا إلى أن الجهاز يتابع التنفيذ يوميًا للتأكد من الالتزام الكامل بمعايير الجودة قائلًا العمل يسير بخطوات قوية تعكس حجم الجهد المبذول على الأرض.

وفي إطار التكامل بين قطاعات الجهاز صرح المهندس حسن الخياط نائب رئيس الجهاز للطرق بأن أعمال الطرق بالمناطق الجاري تطويرها تتم طبقًا لأعلى المواصفات العالمية، مؤكدًا لن نسمح بأي نقطة ضعف في شبكة الطرق… ونسابق الزمن لإنهاء الأعمال بالشكل الذي يليق بمدينة بدر وتطورها السريع.



وأشار إلى التنسيق المستمر مع قطاع المرافق لضمان إنهاء الأعمال دون تعارض أو تأخير.

كما أوضح المهندس عاصم عزت نائب رئيس الجهاز للمرافق أن العمل جارٍ بمنظومة محكمة مع متابعة لحظية للموقف التنفيذي، مضيفًا نزيل أي معوقات فور ظهورها في الموقع.

