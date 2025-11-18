الخميس 20 نوفمبر 2025
خارج الحدود

توقعات بتمرير "قانون الشفافية"، مجلس النواب الأمريكي يصوت على نشر ملفات إبستين

ترامب وإبستين، فيتو
ترامب وإبستين، فيتو
يصوت النواب الأمريكيون اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يُلزم بنشر سجلات حكومية متعلقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، في تحد لمحاولات الرئيس دونالد ترامب الإبقاء على أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في البلاد طيّ الكتمان.

وبعد مقاومة استمرت أسابيع وضغوطًا خلف الكواليس ضد نشر الملفات، استسلم الرئيس أخيرًا الأحد الماضي، عندما بات من الواضح أن حوالي مئة جمهوري في الكونجرس سيقفون في وجهه.

"قانون الشفافية"

ويبدو من المؤكد أن مجلس النواب سيمرر "قانون الشفافية في ملفات إبستين" الذي يُلزم بنشر وثائق غير سريّة عن تفاصيل التحقيق بشأن أنشطة المليونير المُدان ووفاته في السجن عام 2019.

ويرى نواب أن من حق العامة الحصول على إجابات في قضية يشتبه بأن عدد ضحاياها تجاوز الألف، بينما يصر ناشطون مؤيدون لترامب على أن الملفات ستفضح ديمقراطيين وشخصيات أخرى نافذة لطالما بقيت بمنأى عن المحاسبة.

