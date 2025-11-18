محافظة الجيزة تطلق قوافل بيطرية مجانية لرعاية الخيول والجمال بالمنطقة الأثرية بالأهرامات

18 حجم الخط

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة أطلقت قوافل بيطرية مجانية لرعاية الخيول والجمال العاملة بالمنطقة الأثرية بالأهرامات، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمنظومة الخدمات البيطرية المقدَّمة للحيوانات العاملة بالمناطق السياحية.

ووجّه النجار مديرية الطب البيطري بمواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب الخيول والجمال بالمنطقة الأثرية وتوفير خدمات علاجية مجانية ودورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للزائرين وضمان سلامة الحيوانات.



وقد تمكنت القافلة من علاج 450 حيوانًا من الخيول والجمال، وشملت الخدمات علاج حالات نزلات البرد والنزلات الشعبية، والتهابات المفاصل والعرج إلى جانب علاج حالات سوء التغذية والضعف العام والأمراض الباطنية، وكذلك تنفيذ أعمال الرش ضد الطفيليات الخارجية والداخلية كما تم عقد ندوات إرشادية للتوعية بأمراض الخيول والجمال وطرق الوقاية السليمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس محمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أن القافلة نجحت في تقديم خدمات بيطرية شاملة للحيوانات العاملة بالمنطقة الأثرية، مؤكدًا التزام فرق الأطباء بالتواجد الميداني منذ الصباح الباكر وحتى الانتهاء من تقديم جميع الخدمات العلاجية والوقائية.

