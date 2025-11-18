الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
النيابة العامة تعاين موقع حريق الأكشاك بمنطقة المنشية في الإسكندرية

حريق بممر بميدان
حريق بممر بميدان التحرير وسط الإسكندرية، فيتو
عاينت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، موقع احتراق عدد من الأكشاك بجوار مبنى نقابة المحامين بوسط  المحافظة، خلال تواجد قوات الحماية المدنية في موقع الحريق لإجراء أعمال التبريد بعد السيطرة على النيران.

 

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

روسيا: مقتل 1565 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة

 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ بوجود حريق بممر بميدان التحرير وسط المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع البلاغ، ترافقها سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ..

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

