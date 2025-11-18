النيابة العامة تعاين موقع حريق الأكشاك بمنطقة المنشية في الإسكندرية

18 حجم الخط

عاينت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، موقع احتراق عدد من الأكشاك بجوار مبنى نقابة المحامين بوسط المحافظة، خلال تواجد قوات الحماية المدنية في موقع الحريق لإجراء أعمال التبريد بعد السيطرة على النيران.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ بوجود حريق بممر بميدان التحرير وسط المحافظة.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى موقع البلاغ، ترافقها سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ..

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

