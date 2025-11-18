18 حجم الخط

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القوات نجحت في تحرير بلدتي تسيغيلنويه في مقاطعة خاركوف ونيتشايفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وخسرت أوكرانيا 1565 عسكريا.

مصرع 30 جنديا أوكرانيا

وقالت الوزارة في بيان: تم صد 6 هجمات شنتها القوات الأوكرانية من منطقة غريشينو في دونيتسك بهدف فك الحصار عن وحداتها المحاصرة ومصرع 30 جنديا أوكرانيا.

وأضافت الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية خسرت 115 جنديا في منطقة مسئولية مجموعة القوات "الشمال" خلال آخر 24 ساعة.

وحدات مجموعة قوات "الجنوبية" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة

وتابعت: تجاوزت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة القوات "الغرب" 220 جنديا.فيما نجحت وحدات مجموعة قوات "الجنوبية" سيطرت على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة فقد العدو في منطقة مسئوليتها أكثر من 70 جنديا.

وأكملت الدفاع الروسية: خسرت القوات الأوكرانية 275 جنديا ودبابة في محور كراسنوارميسك (بوكروفسك) ليصل إجمالي خسائرها في منطقة مسؤولية قوات "الوسط" إلى أكثر من 455 جنديا.

وشنت القوات الروسية ضربات على منشآت للطاقة والبنية التحتية للسكك الحديدية يستخدمها الجيش الأوكرانية، واستهدفت قطارا عسكريا محملا بالمدرعات بحسب ماصرح البيان الروسي.

إحباط محاولة هجوم مضاد قامت بها قوات أوكرانية في منطقة بلاغوداتوفكا

وتم إحباط محاولة هجوم مضاد قامت بها قوات أوكرانية في منطقة بلاغوداتوفكا بمقاطعة خاركوف بهدف كسر الحصار.

وبينت الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني فقد أكثر من 350 جنديا في منطقة عمليات مجموعة قوات "الشرق"

وبلغت الخسائر الأوكرانية في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبرو" 80 جنديا بجانب أسر جنود مجموعة قوات ""الوسط" اثنين من العسكريين الأوكرانيين مدنية في كراسنوارميسك يرتديان ملابس وفق بيان وزارة الدفاع الروسية.

