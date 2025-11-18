الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
اقتصاد

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
18

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة استقرارًا ملحوظًا، اليوم الثلاثاء، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر، وذلك عقب فترة من الانخفاضات خلال النصف الأول من شهر نوفمبر الجاري.

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء الموافق 18 نوفمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

 

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 100 جنيه و105 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 103 إلى 107 جنيهات في الشركات ومحلات النصف جملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 102 إلى 110 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 104 إلى 114 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.  

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 111 جنيها إلى 115 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 113 جنيها إلى 117 جنيها.

