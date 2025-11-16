الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

الكرملين: نتواصل مع واشنطن بشكل مكثف للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو
قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأحد: نتواصل مع الولايات المتحدة بشكل مكثف للتوصل إلى تسوية في أوكرانيا.

 

ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت ونحن كذلك

قالت الرئاسة الروسية (الكرملين) الأسبوع الماضي: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا بأسرع وقت و"نحن كذلك".

 

إنهاء الحرب في أوكرانيا

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق: بإمكاننا وضع حد للإغلاق الحكومي إذا تخلصنا من قاعدة التعطيل وعلى جمهوريي مجلس الشيوخ إنهاؤها.

وأضاف ترامب: "لا أعلم إلى متى سيستمر الإغلاق الحكومي وهذا يعود للديمقراطيين".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا سنتمكن من إنهاء الحرب في أوكرانيا.. روسيا لا تريد إنهاء الحرب التي لها كلفة كبيرة عليها وعلى وأوكرانيا.. أفضل أن يكون الاجتماع مع بوتين في بودابست في حال انعقاده".

