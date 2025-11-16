18 حجم الخط

أعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أنها تدرس خيارات مختلفة لتوفير التمويل لأوكرانيا خلال العامين المقبلين.

المفوضية الأوروبية تدرس خيارات مختلفة لتمويل أوكرانيا العامين المقبلين

ومن جانبه ذكر المكتب الصحفي للمفوضية الأوروبية: "كما ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين سابقا أمام البرلمان الأوروبي، فإننا نعمل حاليا بشكل وثيق مع بلجيكا وجميع الدول الأعضاء لمناقشة خيارات الوفاء بهذا الالتزام (بتمويل أوكرانيا). ونناقش حاليا كيفية القيام بذلك، وهناك ثلاثة خيارات".

استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

وأوضح مكتب المفوضية الأوروبية أن فون دير لاين حددت قرضا أوروبيا شاملا بضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي، فضلا عن التزامات من دول فردية، كخيارات لتأمين التمويل.

وفي الوقت نفسه، لم ترد المفوضية الأوروبية على السؤال حول ما إذا كانت تشرك بأي شكل من الأشكال منصة "يوروكلير" البلجيكية في المناقشات حول خططها لاستخدام الأموال السيادية الروسية.

وصرحت فاليري أوربان رئيسة مؤسسة يوروكلير للإيداع والخدمات المالية، لصحيفة "موند" في وقت سابق أن مؤسستها تدرس رفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي إذا تمت مصادرة أموال المستثمرين الروس. مؤكدة أن مصادرة الأصول المجمدة لبنك روسيا تعد انتهاكا للقانون الدولي، وأن موسكو يمكن أن تطعن على مثل هذا القرار في المحكمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.