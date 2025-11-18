روسيا تطالب "يويفا" بالتحرك بعد واقعة اللافتة المسيئة في مباراة أوكرانيا وآيسلندا

18 حجم الخط

دعا مجلس الدوما الروسي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى معاقبة المسؤولين عن الاستفزازات الموجهة ضد روسيا خلال مباراة في تصفيات كأس العالم 2026.



وقال دميتري سفيشيف النائب الأول لرئيس لجنة مجلس الدوما للثقافة البدنية والرياضة، في تصريحات نقلتها وكالة "ريا نوفوستي"، إن منظمي المباراة يجب أن يعاقبوا المشجعين الذين رفعوا لافتة تحمل مضمونا معاديا لروسيا أثناء اللقاء.



وأضاف سفيشيف: "من الضروري معاقبة من يقف وراء هذا الاستفزاز، سواء الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أو منتخب أوكرانيا، لأن يويفا وفيفا أكدا مرارًا عدم السماح بأي شعارات سياسية في المدرجات، خصوصا ذات الطابع التحريضي".

وأشار النائب الروسي إلى أنه لا يجوز تجاهل مثل هذه الحوادث، لأن الصمت عنها سيشجع على تكرار الاستفزازات المعادية لروسيا.

وكانت أوكرانيا فازت على آيسلندا الأحد الماضي في 16 نوفمبر ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، بمباراة أقيمت في وارسو.

وخلال اللقاء، رفع المشجعون الأوكرانيون لافتة تظهر الكرملين وهو يحترق.

