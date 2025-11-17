تراجع أسعار النفط بعد استئناف عمليات التحميل في مركز تصدير روسي

18 حجم الخط

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، لتفقد مكاسب الأسبوع الماضي، بعدما استؤنفت عمليات التحميل في ميناء نوفوروسيسك، أحد أهم مراكز التصدير الروسية، عقب توقف دام يومين بسبب هجوم أوكراني استهدف الميناء المطل على البحر الأسود.

تراجع أسعار النفط

وانخفضت عقود خام برنت بنحو 0.9%، لتسجل 63.75 دولارا للبرميل، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنحو 1.1%، إلى 59.42 دولارا للبرميل، بحسب شبكة CNBC عربية.

ارتفع الخامان القياسيان بأكثر من 2% يوم الجمعة، ليختتما الأسبوع على مكاسب محدودة، بعدما أوقفت روسيا الصادرات من ميناء نوفوروسيسك ومحطة مجاورة تابعة لاتحاد خط الأنابيب في بحر قزوين، وهو ما أثر على ما يعادل 2% من الإمدادات العالمية.

استهداف البنية التحتية النفطية الروسية

واستأنف ميناء نوفوروسيسك تحميل النفط أمس الأحد، بحسب مصدرين في القطاع لرويترز وبيانات شركة LSEG، غير أن تصاعد الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية الروسية يبقى محور اهتمام الأسواق خوفًا من مزيد من الاضطرابات.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية السبت إنها استهدفت مصفاة ريازان النفطية في روسيا، بينما أكدت هيئة الأركان الأوكرانية الأحد أنها أصابت مصفاة نوفوكويبيشيفسك في منطقة سامارا الروسية.

قال توشيتاكا تازاوا، المحلل في شركة فوجيتومي سيكيوريتيز: إن «المستثمرين يحاولون تقييم تأثير الهجمات الأوكرانية على صادرات النفط الخام الروسية على المدى الطويل، فيما يقومون في الوقت نفسه بجني الأرباح بعد ارتفاع أسعار الجمعة الماضي».



وأضاف: «بشكل عام، لا تزال الأسواق تتبنى رؤية بوجود فائض في المعروض نتيجة زيادات الإنتاج من تحالف أوبك+»، مشيرا إلى أن خام غرب تكساس الوسيط قد يبقى قريبا من 60 دولارًا للبرميل، مع تذبذب ضمن نطاق يبلغ خمسة دولارات.

كما يراقب المستثمرون تأثير العقوبات الغربية على الإمدادات الروسية ومسارات التجارة، وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات تحظر التعاملات مع شركتي النفط الروسيتين لوك أويل وروسنفت بعد 21 نوفمبر، في محاولة لدفع موسكو إلى الدخول في محادثات سلام بشأن أوكرانيا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد: إن الجمهوريين يعملون على تشريع يفرض عقوبات على أي دولة تتعامل تجاريا مع روسيا، مشيرا إلى أن إيران قد تدرج أيضا ضمن هذه القائمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.