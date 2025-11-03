5 محركات رئيسية لاتجاهات الأسواق العالمية الأسبوع المقبل

يترقب المستثمرون حول العالم عدة تطورات حاسمة في الأسبوع المقبل، تتراوح بين استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتبعاته، وصولا إلى قرارات بنوك مركزية كبرى وتقارير أرباح شركات التكنولوجيا العملاقة، مما يضع الأسواق في حالة من الترقب.

استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي

لا يزال الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية محط الأنظار، مع احتمالية أن يصبح الأطول في تاريخ البلاد.

أدى الإغلاق إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية حاسمة، أبرزها تقرير الوظائف غير الزراعية، مما حرم المستثمرين وصانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي من أدوات أساسية لتقييم صحة الاقتصاد وتحديد اتجاهات أسعار الفائدة، وزاد هذا الغياب من حالة عدم اليقين بشأن تكاليف الاقتراض لبقية العام.

بعد خفض الفائدة الأسبوع الماضي، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إلى أن استمرار غياب البيانات قد يدفع البنك للمزيد من الحذر قبل أي تخفيضات مستقبلية، حيث أفادت تقارير بوجود تقدم محدود نحو اتفاق لإنهاء الأزمة، وسط تعقيدات سياسية.

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في شرعية رسوم ترامب الجمركية

من المقرر أن تنظر المحكمة العليا الأمريكية في شرعية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس السابق "دونالد ترامب".

تصل القضية إلى المحكمة بعد أن قضت محاكم أدنى بأن ترامب تجاوز سلطاته عند استخدام قوانين الطوارئ لفرض هذه الرسوم على عدة دول.

سيحدد القرار مصير أداة سياسية مهمة اعتمد عليها ترامب في المفاوضات التجارية الدولية، خاصة في ظل حجم العجز التجاري الأمريكي وتحديات مثل أزمة "الفنتانيل".

نتائج أرباح شركة "أدفانسد ميكرو ديفايسز" (AMD)

تعلن شركة AMD، العملاق في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية بعد جولة من الصفقات الكبرى، من أبرز هذه الصفقات شراكة بقيمة مليار دولار مع وزارة الطاقة الأمريكية لبناء حواسيب فائقة، وتوريد شرائح لشركة OpenAI في صفقة بمليارات الدولارات تمنح الأخيرة حصة تقارب 10% في AMD.

أدت هذه التطورات إلى ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 112% هذا العام، فيما يثير هذا النمو المخاوف من ظهور فقاعة استثمارية في القطاع.

نتائج أرباح شركة "بالانتير" (Palantir)

من المقرر أن تعلن شركة Palantir، المتخصصة في تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، عن نتائجها المالية.

ورفعت الشركة توقعاتها للإيرادات للمرة الثانية هذا العام مدفوعة بالطلب القوي من الحكومات والشركات، بالإضافة إلى التغيرات في سياسات الشراء بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لصالح الموردين التجاريين.

وتضاعفت قيمة أسهم Palantir هذا العام، ويتوقع المحللون أن تعلن عن أرباح تشغيلية قوية.

بنك إنجلترا على مفترق طرق بشأن أسعار الفائدة

بينما كانت قرارات الفائدة للبنوك المركزية الكبرى الأخرى متوقعة، يظل قرار بنك إنجلترا محط تساؤلات.

تتوقع الأسواق بشكل عام الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مما سيمثل أول وقفة في دورة التيسير النقدي.

مع ذلك، هناك احتمال يقارب الثلث لقيام البنك بخفض الفائدة، خاصة في ظل بيانات التضخم والأجور الأضعف من المتوقع، مما يخلق جوًا من عدم اليقين.



تشكل هذه المحركات الخمسة مجتمعة خريطة طريق للأسبوع المقبل، حيث ستتفاعل العوامل السياسية والقضائية مع المؤشرات الاقتصادية وأداء الشركات التكنولوجية لتحديد اتجاهات السوق العالمية في ظل غياب بيانات اقتصادية حيوية من الولايات المتحدة.

