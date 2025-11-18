الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الذهب عالميا يتراجع وسط محاولات للتماسك فوق مستويات 4 آلاف دولار للأونصة

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو
18 حجم الخط

تراجعت  أسعار الذهب بنحو 1.7% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ليسجل 4006 دولارات، وسط محاولات من المعدن الأصفر للتماسك فوق مستويات 4 آلاف دولار للأونصة.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف كثيرة في أكتوبر.

 التداعيات الاقتصادية  للاغلاق الحكومى

وأظهر استطلاع يوم الجمعة الماضي أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت إلى أدنى مستوى منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام ونصف العام في أوائل نوفمبر، وسط مخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية لأطول فترة إغلاق حكومي أمريكي على الإطلاق.

وبدا مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول الأحد، مستعدًا للمضي قدمًا في إجراء يهدف إلى إعادة فتح الحكومة الاتحادية وإنهاء الإغلاق الذي استمر 40 يومًا.

ويميل الذهب، الذي لا يدر عائدًا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات التقلبات الاقتصادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التداعيات الإقتصادية الحكومة الاتحادية الاقتصاد الأميركي التقلبات الاقتصادية تراجعت أسعار الذهب الولايات المتحدة

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية