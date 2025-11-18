شاعرية الواقع، ماستر كلاس مع إلديكو إينيدي ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي

18 حجم الخط

تُقام، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بالدورة الـ 46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، محاضرة خاصة مع إلديكو إينيدي بعنوان "شاعرية الواقع"، وذلك من الساعة 4:00 حتى 5:30 مساءً على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

ويدير المحاضرة الناقد السينمائي محمد طارق، المدير الفني للمهرجان.

ماستر كلاس إلديكو إينيدي

تأتي هذه الجلسة تكريمًا للمخرجة والكاتبة الهنغارية البارزة إلديكو إينيدي، إحدى أهم الأصوات الأوروبية وأكثرها تفردًا وخيالًا، والتي يمنحها المهرجان هذا العام جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر تقديرًا لمسيرتها الإبداعية الغنية.

المخرجة والكاتبة المجرية إلديكو إينيدي

تُعرف إينيدي بقدرتها الاستثنائية على ابتكار لغة سينمائية شاعرية تمزج بين الواقع والخيال، وتُحول أبسط اللقاءات البشرية إلى تأملات فلسفية عميقة حول الحب والزمن والوجود.

وقد أثرت السينما العالمية بمجموعة من الأعمال التي أصبحت علامات بارزة، من بينها: "My Twentieth Century" الحاصل على جائزة الكاميرا الذهبية من كان 1989، "On Body And Soul" الحاصل على الدب الذهبي من برلين 2017 ومرشح لاحقا للأوسكار، و"Silent Friend" أحدث أفلامها والذي عرض في مهرجان فينسيا 2025.

وتفتح إينيدي خلال المحاضرة نافذة على رحلتها الإبداعية التي امتدت لعقود، متحدثة عن افتتانها بثنائية الرؤية والوجود، وعن بحثها الدائم عن التوازن بين الخيال والصدق الفني، مؤكدة أن السينما في جوهرها فعل قائم على التعاطف وخلق الدهشة.

وتُعد هذه المحاضرة فرصة نادرة للجمهور للقاء واحدة من أهم المبدعات في السينما المعاصرة، والتعرّف عن قرب على رؤيتها الفريدة التي أعادت تشكيل مفهوم الشاعرية البصرية في السينما الأوروبية والعالمية.

