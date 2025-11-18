الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مهرجان القاهرة السينمائي، العرض الأول لـ "ترميم" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الليلة

فيلم ترميم
فيلم ترميم
18 حجم الخط

يُعرض اليوم الثلاثاء، في إطار عروض الجالا بالدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "ترميم" للمخرجة جابرييل أوربونايت، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المسابقة الدولية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم ترميم 


"ترميم" هو فيلم روائي من إنتاج مشترك بين ليتوانيا ولاتفيا وبلجيكا، مدته 90 دقيقة، وبأربع لغات: الليتوانية والإنجليزية والنرويجية والأوكرانية. ويقدّم العمل دراما إنسانية معاصرة تنطلق من قلب فيلنيوس، حيث تعيش إيلونا، امرأة في التاسعة والعشرين من عمرها، هاجس الوصول إلى "نقطة الكمال" قبل بلوغ الثلاثين. 
وتتابع الحكاية رحلة إيلونا الداخلية وهي تنتقل للعيش مع صديقها ماتاس في شقة تبدو مثالية، بالتزامن مع دخول علاقتهما مرحلة أكثر جدية. لكن مع بدء أعمال تجديد المبنى، تبدأ التشققات بالظهور—ليس في الجدران فحسب، بل في حياتها وخياراتها، لتجد نفسها أمام أسئلة وجودية حول ما تريده حقًا من حياتها قبل عبور تلك العتبة الحاسمة.

 


وتُعد جابرييل أوربونايت واحدة من أبرز الأصوات الصاعدة في السينما الليتوانية. وُلدت عام 1993، وقدمت عددًا من الأفلام القصيرة المميّزة، أبرزها فيلم “السبّاح” الحائز على جائزة “الرافعة الفضية”، الجائزة الوطنية الأهم في ليتوانيا. شاركت في برامج مواهب مرموقة مثل برليناله تالنتس، ومختبر المواهب في أودنسه وريكيافيك، كما اختيرت ضمن صانعي الأفلام الواعدين في ماونتنفيلم 2020. 

وتحمل أوربونايت شهادة بكالوريوس الفنون الجميلة في السينما من كلية إيمرسون، وماجستير الفنون الجميلة في كتابة السيناريو والإخراج من جامعة كولومبيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي


يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة. 

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فيلم ترميم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام تركيا في تصفيات كأس العالم 2026

موعد مباراة المغرب ومالي في دور الـ 16 من كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري

خدمات

المزيد

طرق وخطوات حجز تذاكر القطارات

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بمستهل تعاملات الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر يحذر من المغالاة في متطلبات الزواج ويوضح الضمانة الحقيقية لاستقرار الأسرة

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية