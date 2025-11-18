مهرجان القاهرة السينمائي، العرض الأول لـ "ترميم" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الليلة

18 حجم الخط

يُعرض اليوم الثلاثاء، في إطار عروض الجالا بالدورة 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فيلم "ترميم" للمخرجة جابرييل أوربونايت، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المسابقة الدولية، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

فيلم ترميم



"ترميم" هو فيلم روائي من إنتاج مشترك بين ليتوانيا ولاتفيا وبلجيكا، مدته 90 دقيقة، وبأربع لغات: الليتوانية والإنجليزية والنرويجية والأوكرانية. ويقدّم العمل دراما إنسانية معاصرة تنطلق من قلب فيلنيوس، حيث تعيش إيلونا، امرأة في التاسعة والعشرين من عمرها، هاجس الوصول إلى "نقطة الكمال" قبل بلوغ الثلاثين.

وتتابع الحكاية رحلة إيلونا الداخلية وهي تنتقل للعيش مع صديقها ماتاس في شقة تبدو مثالية، بالتزامن مع دخول علاقتهما مرحلة أكثر جدية. لكن مع بدء أعمال تجديد المبنى، تبدأ التشققات بالظهور—ليس في الجدران فحسب، بل في حياتها وخياراتها، لتجد نفسها أمام أسئلة وجودية حول ما تريده حقًا من حياتها قبل عبور تلك العتبة الحاسمة.



وتُعد جابرييل أوربونايت واحدة من أبرز الأصوات الصاعدة في السينما الليتوانية. وُلدت عام 1993، وقدمت عددًا من الأفلام القصيرة المميّزة، أبرزها فيلم “السبّاح” الحائز على جائزة “الرافعة الفضية”، الجائزة الوطنية الأهم في ليتوانيا. شاركت في برامج مواهب مرموقة مثل برليناله تالنتس، ومختبر المواهب في أودنسه وريكيافيك، كما اختيرت ضمن صانعي الأفلام الواعدين في ماونتنفيلم 2020.

وتحمل أوربونايت شهادة بكالوريوس الفنون الجميلة في السينما من كلية إيمرسون، وماجستير الفنون الجميلة في كتابة السيناريو والإخراج من جامعة كولومبيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي



يُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF). تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة.

يحرص المهرجان في كل دورة على الجمع بين البعد الفني والبعد المهني، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

