مصرع شخص صدمه قطار خلال عبوره مزلقان غير شرعي في قنا

لقي مسن مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعدما صدمه قطار خلال عبوره مزلقان غير شرعي راكبا حمار، بمركز فرشوط، بمحافظة قنا.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا مفاده مصرع مسن بعدما صدمه قطار خلال عبوره مزلقان غير شرعي بمركز فرشوط، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع “ن.م.ع”، عمره 70 عاما، بعدما صدمه قطار أثناء خلال عبوره مزلقان غير شرعي راكبا حمار، بالقرب من مزلقان فرشوط، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.

الجريدة الرسمية