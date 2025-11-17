رئيس جامعة قنا يفتتح فعاليات المعرض الزراعي الثاني بمشاركة 50 شركة

18 حجم الخط

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا فعاليات المعرض الزراعي الثانى، الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري بالصالة المغطاة بمقر الجامعة بقنا، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم التنمية الزراعية في جنوب الصعيد، وتعزيز التواصل مع المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وتقديم خدمات مباشرة للمزارعين بما يحقق أهداف الاستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف موسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتورة سهير حمدى نائب رئيس الجامعة الأسبق، الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة السابق، طروب طلبة أمين الجامعة، عمداء الكليات، وعدد من القيادات الزراعية بمحافظة قنا، ومديري المؤسسات الزراعية المشاركة في المعرض.

وأكد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة، أن تنظيم النسخة الثانية من المعرض يأتي تتويجًا لنجاح النسخة الأولى، وتوسعًا في حجم المشاركة العام الجاري ليضم 50 شركة زراعية من كبرى المؤسسات العاملة في قطاعات متنوعة تشمل: البذور والشتلات، الخدمات والاستشارات الزراعية والميكنة، أحدث التقنيات والابتكارات الزراعية، نظم الزراعات المحمية، الأسمدة والمبيدات، الإنتاج الحيواني والداجني، والتصنيع الغذائي.



وأضاف “عكاوى” أن المعرض يمثل منصة متكاملة تجمع المستثمرين والباحثين والمزارعين لعرض أحدث التقنيات الزراعية وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة الحديثة والتسويق الزراعي بما يساهم فى تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين العائد الاقتصادي، فضلًا عن دوره في ربط الجامعة بالمجتمع الزراعي في محافظات جنوب الصعيد.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المعرض يتضمن ورش عمل واستشارات مجانية يقدمها خبراء متخصصون في مجالات الزراعة والري الحديث والتسميد وإدارة المحاصيل، بهدف نقل المعرفة المباشرة للمزارعين والشباب والمهتمين بالقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز مفهوم الاستدامة الزراعية ونشر الممارسات السليمة التي تدعم جودة الإنتاج وتحافظ على الموارد الطبيعية.

ممارسات سليمة في قنا

وتفقد رئيس الجامعة أجنحة المعرض المختلفة، واطلع على أحدث التقنيات الزراعية المعروضة، واستمع لشرح من ممثلي الشركات حول حلولهم وخدماتهم، كما أشاد بدور الشركات المشاركة في دعم جهود التنمية الزراعية في جنوب الصعيد، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة داعمة لكل المبادرات التي تخدم القطاع الزراعي.

شهد الافتتاح حضور وكلاء الكليات، أعضاء هيئة التدريس، لفيف من القيادات الإدارية، وعدد كبير من المزارعين ورواد القطاع الزراعي الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات المعرض والاستفادة من الحلول والخدمات المقدمة.

