إزالة 35 حالة تعد على أملاك الدولة في قنا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، حملة إزالة مكبرة استهدفت التعديات على أراضي الدولة بقطاع المساكن نجع القاضي، وذلك في إطار مكافحة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا،وتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

قاد الحملة طلعت عبدالشافي نائب رئيس المركز، ونقيب سعد وفيصل عبدالرحيم مسئولى تنظيم المدينة، أحمد الخطيب مسئول التقنين، أنور زين مسئول الإشغالات بالتنسيق مع الجهات الأمنية وذلك تطبيقًا لاستراتيجية الدولة إلى التصدي الحاسم للبناء المخالف وحماية الأراضي العامة.

وأوضح رئيس المركز، أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 35 حالة مستهدفة وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي التي تم استردادها 7000 مترًا مربعًا، موضحا أن الحالات كانت تعديات بالبناء عن طريق عمل أسوار من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، تمت إزالتها بشكل كامل حتى مستوى سطح الأرض باستخدام المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية.

جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها

وأكد أشرف أنور، على عزم الوحدة المحلية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية على مواصلة جهود إزالة التعديات بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر في تنفيذ الإزالات الفورية لأي مخالفات يتم رصدها داخل نطاق المركز، بالإضافة إلى إزالة أي مواد أو تجهيزات معدة لأعمال البناء المخالف، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

و وجه رئاسة مركز ومدينة قنا، تحذيرًا لرؤساء الأحياء والقرى بضرورة اليقظة التامة وعدم السماح بعودة أي شكل من أشكال التعديات تحت أي ظرف، مؤكدًة على ضرورة التعامل الفوري والحازم مع أي محاولات للتعدي وفقًا للقانون، وذلك في إطار الحفاظ على هيبة الدولة وحماية حقوقها في أراضيها.

