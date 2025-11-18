بعد بيان الرئيس، أسامة الشاهد: استبعاد الأحزاب الوطنية تهديد لمسار الحياة السياسية

18 حجم الخط

انتخابات، رحب المهندس أسامة الشاهد، رئيس حزب الحركة الوطنية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنها حافظت بشكل كامل على استقلالية الهيئة ودون أي مساس بصلاحياتها الدستورية والقانونية، وذلك لمراجعة ما شاب المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب من ملاحظات وشكاوى.

انتخابات مجلس النواب

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية أن استبعاد عدد من الأحزاب الكبيرة صاحبة التاريخ الوطني المشرف والداعمة للدولة والقيادة السياسية من الغرفتين التشريعتين يمثّل أمرًا ذا تأثير سلبي على مسيرة العمل الحزبي، معربًا عن الأمل في أن تحظى هذه الأحزاب باهتمام ورعاية من الرئيس السيسي.

وأكد الشاهد أن توجيهات الرئيس تعكس حرص القيادة السياسية على خروج الانتخابات البرلمانية بصورة مشرفة تليق بتاريخ الدولة المصرية وتجربتها السياسية، وبما يرسخ الثقة في المؤسسات المنتخبة.

وأشار الشاهد إلى أن تعدد الشكاوى في بعض دوائر النظام الفردي يستدعي مراجعة دقيقة وشاملة من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

واختتم مؤكدًا أن ما أشار إليه الرئيس قد يرقى إذا اقتضى الأمر قانونًا إلى إعادة أو إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، وهو ما يعكس إصرار القيادة السياسية على أن يكون مجلس النواب المقبل تعبيرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب، مع تأكيد كل معايير النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

